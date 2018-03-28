/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： iPad個人申請金正恩黃秋生
>rss

美中貿易戰 華碩考慮美國製造

發稿時間：2018/03/28 12:40

最新更新：2018/03/28 12:40

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者吳家豪台北28日電）美中貿易戰恐影響台廠布局，電腦品牌廠華碩董事長施崇棠今天表示，從製造、供應鏈角度來看，華碩比以前靈活很多，事實上可以配合美國製造，也會考慮美國的生產夥伴。

施崇棠今天出席全球智慧城市聯盟簽署記者會，會後接受媒體採訪。

施崇棠說，美國與中國大陸的經濟策略變化，這種屬於大環境的變動與挑戰似乎無法避免，華碩只能因應這些變化，甚至可能要配合政府，做出最佳因應，因為永遠要面對現實；他認為華碩還是有很多強項，要發揮優點、配合全世界布局，適當地因應，有時候「危機就是轉機」。

施崇棠強調，華碩已是品牌公司，從製造、供應鏈的角度來看，比以前靈活很多，在全世界製造的布局不一定要被中國大陸影響，每個地方都可能考慮。

他指出，華碩已有產品在東南亞製造，例如印尼，找的都是非常優秀的夥伴；他心裡很早就有數，將來是以消費者為中心，供應鏈不會那麼長，到最後每個地方會以消費者為中心，整個供應鏈會連動非常快，消費者有什麼變化，供應鏈馬上就跟著變化，而且是包含設計，不只有生產，「這個趨勢是跑不掉的」。

由於美國是華碩主要市場之一，外界關注華碩是否會考慮在美國製造產品？施崇棠回應，華碩是品牌公司，「事實上可以去配合」，華碩已與代工廠和碩分家，因此華碩可以靈活運用策略，也會考慮美國的生產夥伴。(編輯：陳永昌)1070328

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
搭著電車賞櫻去

搭著電車賞櫻去

UBA冠軍戰決戰

UBA冠軍戰決戰

一週重要新聞影像回顧（0318-0324）

一週重要新聞影像回顧（0318-0324）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
搭著電車賞櫻去
搭著電車賞櫻去
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP