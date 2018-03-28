美中貿易戰 華碩考慮美國製造

（中央社記者吳家豪台北28日電）美中貿易戰恐影響台廠布局，電腦品牌廠華碩董事長施崇棠今天表示，從製造、供應鏈角度來看，華碩比以前靈活很多，事實上可以配合美國製造，也會考慮美國的生產夥伴。



施崇棠今天出席全球智慧城市聯盟簽署記者會，會後接受媒體採訪。



施崇棠說，美國與中國大陸的經濟策略變化，這種屬於大環境的變動與挑戰似乎無法避免，華碩只能因應這些變化，甚至可能要配合政府，做出最佳因應，因為永遠要面對現實；他認為華碩還是有很多強項，要發揮優點、配合全世界布局，適當地因應，有時候「危機就是轉機」。



施崇棠強調，華碩已是品牌公司，從製造、供應鏈的角度來看，比以前靈活很多，在全世界製造的布局不一定要被中國大陸影響，每個地方都可能考慮。



他指出，華碩已有產品在東南亞製造，例如印尼，找的都是非常優秀的夥伴；他心裡很早就有數，將來是以消費者為中心，供應鏈不會那麼長，到最後每個地方會以消費者為中心，整個供應鏈會連動非常快，消費者有什麼變化，供應鏈馬上就跟著變化，而且是包含設計，不只有生產，「這個趨勢是跑不掉的」。



由於美國是華碩主要市場之一，外界關注華碩是否會考慮在美國製造產品？施崇棠回應，華碩是品牌公司，「事實上可以去配合」，華碩已與代工廠和碩分家，因此華碩可以靈活運用策略，也會考慮美國的生產夥伴。(編輯：陳永昌)1070328