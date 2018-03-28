李紀珠辭新光金總座 友人：忍辱忍謗也夠了

（中央社記者田裕斌台北28日電）新光金控副董事長李紀珠閃辭總經理職務，知情人士表示，李紀珠上任後，新光金獲利表現亮眼，但還有人處處掣肘，李紀珠認為這些日子的「忍辱忍謗」也夠了。



新光金3月16日晚間公告，副董事長李紀珠不兼任總經理一職。李紀珠友人表示，其實李紀珠在農曆年前就已經對新光金董事長吳東進口頭提出請辭所有職務，年後還補上書面辭呈，不過吳東進擔心新光金股價崩盤，找了很多人勸李紀珠，最後才決定暫時先辭金控總經理，留下金控副董事長的職務。



不過，外界推測李紀珠閃辭總座，恐是與新光金董事長之女吳欣盈的「雙姝鬥」再起，但李紀珠透過友人表示，到新光金之後，「一次都沒跟她（吳欣盈）吵過。」



這位不願具名的李紀珠友人轉述，李紀珠去年在新光金是很關鍵的一年，克服了內部惡性循環的因子，把績效作出來；新光金去年稅後純益新台幣105.31億元、每股稅後純益(EPS) 1.05元，今年1至2月自結稅後純益135.14億元、獲利超過去年全年，EPS達1.31元，居金控排名第二。



李紀珠自2016年8月底上任新光金副董事長兼總經理，股價當時不到7元，今年獲利表現亮眼，股價一度漲至12.75元，不到2年漲幅超過8成，但在李紀珠16日閃辭總經理後，股價從高點12.75元一度跌至11.1元，跌幅逼近13%。



李紀珠友人說，在績效作出來後，李紀珠發現內部不理性的因子仍難以扭轉，讓她不勝其煩，且還處處掣肘李紀珠做事，李紀珠認為，如果連這樣的績效，都還有人要這樣鬧，這些日子的「忍辱忍謗」也夠了。



李紀珠友人透露，其實外界一直有在找李紀珠轉換跑道，但她認為，保險業有社會責任，尤其是新光人壽這麼大的保險業，在政府砍年金之際，保險金是眾多保戶生活的依靠，李紀珠當初選擇新光金，就是抱持這樣的初衷，希望作對社會有利的事，不是沒有其他更好的機會。



李紀珠的友人也說，其實李紀珠是常常忘情工作，不對外界說法多做回應的人，但往往就是這樣吃悶虧，未來也不會針對辭任新光金職務的事多做回應。（編輯：林孟汝）1070328