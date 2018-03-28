施崇棠：華碩今年有怪招 包括主機板

電腦品牌廠華碩董事長施崇棠28日出席全球智慧城市聯盟簽署記者會受訪說，未來將定期舉辦華碩內部技術論壇，跨領域激盪創新火花。中央社記者吳家豪攝 107年3月28日

（中央社記者吳家豪台北28日電）電腦品牌廠華碩董事長施崇棠今天表示，華碩未來將定期舉辦內部技術論壇，不斷追求頂級工藝和無私分享；他也透露今年華碩會有很多「怪招」，應用在主機板等產品。



施崇棠今天出席全球智慧城市聯盟簽署記者會，會後接受媒體採訪。



他說，華碩27日首次舉辦內部技術論壇，約200多人參加，以後會定期舉辦；華碩是從「技術建國」，他對這次論壇的期望非常深，因此他特別對華碩員工強調2件事，第一是如何在這次論壇真正達到頂級工藝，是一種終身學習；第二是無私的分享，讓公司的技術可以不斷往前推進。



施崇棠觀察，現在產業變化很快，新的數位經濟世代必須經過很大轉型，他相信技術永遠會扮演重要角色，華碩自從融入設計思維之後，在追求頂級工藝的過程中，要從消費者角度提供更不一樣的體驗，對於技術的挑戰其實更高。



施崇棠也透露，經過這次技術論壇的交流，華碩今年會有很多「怪招」出來，包括主機板、電競等產品。針對智慧音箱市場，他認為語音已變成非常重要的使用者介面，這個趨勢不可避免，也是華碩重視的領域。(編輯：陳永昌)1070328



