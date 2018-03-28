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頂新持股轉手 台北101：尚未完成交割

發稿時間：2018/03/28 14:21

最新更新：2018/03/28 14:21

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（中央社記者陳政偉台北28日電）台北101今天舉行董事會通過去年財報，稅後純益21.3億元，每股純益1.45元。而一波三折的頂新集團101股權交易案，台北101表示，目前還未完成交割，因此仍在交易過程中。

台北101今天上午舉行董事會通過106年度財報，整體財務表現與105年度相當，稅後淨利21.3億元，每股盈餘1.45元。

對於日商伊藤忠接手頂新集團的台北101持股進度，台北101董事長周德宇表示，董事會上有詢問頂新代表，「目前還未完成交割，因此仍在交易過程中。」

周德宇說，頂新代表也透露，很多媒體陸續報導的交易時程與實際狀況不相同。

周德宇表示，以經營團隊的立場，必須要股權交割發生後，才會舉行臨時董事會、臨時股東會，但是，仍會以自己的步調，盡最大努力來維持股東的利益。

周德宇指出，台北101股利發放約19億元多，以頂新目前的持股約37.2%，股利約7.03億元。

台北101總經理陳世明表示，台北101營收獲利有3分之2以上來自觀光與消費市場，從105年下半年起，陸客明顯下滑，在持續強化商品力，提升物業及服務品質並舉辦國際大型活動，105年度獲利創歷史新高。

陳世明說，106年度在所屬產業大環境未見好轉及建築物已邁向第2個10年情形下，為維持地標及頂級大樓規格、硬體水準，相關維運成本及設備汰換資本支出大幅增加，106年度獲利與105年度相當。（編輯：鄭雪文）1070328

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