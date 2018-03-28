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jpp-KY聚焦三大重點 今年業績拚新高

發稿時間：2018/03/28 15:43

最新更新：2018/03/28 15:43

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（中央社記者鍾榮峰台北28日電）沖壓件廠經寶精密jpp-KY董事長鍾國松表示，今年持續導入沖壓製程自動化，聚焦航太新廠、機電整合與泰國4.0新商機。法人預估今年業績年成長1成，拚歷年新高。

經寶精密jpp-KY今天下午參加證交所舉辦外國上市公司財務業務說明會。

展望今年產能布局，鍾國松指出，jpp-KY已完成下料到折彎B2B（Blanking to Bending）的自動化產線，並更換全新的ERP系統及自主開發4.0整合系統，開始建置工廠大數據，持續自主開發應用自動化製程，預期今年導入沖壓製程自動化。

jpp-KY今年聚焦航太新廠、機電整合與泰國4.0新商機。其中在航太方面，去年第4季開始動工的第四廠區航太新廠，預期今年第3季建置完成，將申請新的Nadcap陽極處理及熱處理認證，朝向駕駛艙外的航電機構件、結構件市場發展。

jpp-KY在泰國陽極處理和熱處理新廠預計今年8月完工，盼2020年底獲得波音和空中巴士等大廠認證。

法人預估，jpp-KY今年航太產品應用占整體業績比重可到20%到21%。

在機電整合方面，鍾國松指出，jpp-KY把機電組裝特殊環境建置完成，除了首批組裝遊戲機的產品，通訊櫃、自動販賣機、物流櫃等有機會導入新的機電整合服務。

在泰國4.0新商機，jpp-KY受惠泰國4.0及東部經濟走廊的國家建設計畫，通訊、電子、食品工業、醫療、車用等成長看佳：此外，在泰國智慧新市鎮的相關民生基礎建設，網路基地台、通訊櫃、數位加值機等通訊類產品有發展空間。

展望今年營運表現，鍾國松預期，今年第1季業績表現持平，預期第2季中期爬升，第3季可望登上今年單季營運高峰，下半年會比上半年佳。

法人預估，jpp-KY在3月業績較去年同期回落，5月業績開始揚升，第3季和第4季業績看漲；今年整體業績目標可望較去年成長5%到10%，衝歷年新高，今年毛利率可較去年成長，預估今年每股純益可到新台幣5.5元。

jpp-KY去年合併營收12.73億元，較2016年11.83億元成長7.68%，受到部分匯損、原物料成本上揚影響，不過公司改善生產流程、關鍵製程導入工業4.0及大數據應用，去年合併毛利率35.6%，較2016年32.1%增加3.5個百分點。

jpp-KY去年獲利2.04億元，較2016年1.61億元成長27%，去年每股稅後純益5.29元，優於2016年的4.2元。法人表示，jpp-KY去年獲利絕對數字創歷年新高。（編輯：張良知）1070328

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