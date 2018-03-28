寶佳到處插旗 顧立雄：尚未見銀行家應有風範

（中央社記者蔡怡杼台北28日電）寶佳到處插旗金融機構，引發外界高度關注，金管會主委顧立雄表示，尚未看到寶佳作為好的銀行家該有的風範，且他對未經大股東適格性審查的產業以敵意併購方式去併金融機構的顧慮較深。



立法院財政委員會今天邀請金融監督管理委員會、財政部、台灣證券交易所股份有限公司就「調降現股當沖交易之證券交易稅稅率對資本市場發展及稅賦公平性之影響」進行專題報告。



民主進步黨籍立委蔡易餘質詢表示，寶佳現在到處插旗，依現階段來說，寶佳有沒有違反金金分離原則？



顧立雄表示，他期待寶佳不要到處插旗金融機構，同時，他也期待寶佳在台新金董事改選這件事情上，可以超過9%的股份參與董事選舉，讓金管會看到它作為一個好的銀行家應該有的作為。



顧立雄直言，他現在只看到寶佳到處插旗，還沒有看到寶佳作為一個好的銀行家該有的風範，「它如果像遠航這樣大玩特玩的話，我不認為具有銀行家的風範」。



此外，不分黨籍多位立委均關注金管會的金金分離以及委託書徵求限縮政策，民進黨籍立委郭正亮更提到，限縮委託書徵求恐不利敵意併購，市場派將無法挑戰公司派。



顧立雄表示，敵意併購發生在金金併，以及產金併的情況不一樣，如現行金融業大股東持股已超過10%，代表已通過金管會的大股東適格性審查，可以透過委託書進行無限徵求，但若像樺福的遠航持股只有4%，卻透過多家轉投資公司徵求超過10%的控制權，這就必須防堵。



顧立雄說，他對產業透過敵意併購方式進入金融業的顧慮較深，但在現行銀行家數過多（over banking）的情況下，則比較能接受金金併。（編輯：李信寬）1070328