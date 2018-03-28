台北101要開旅行社 搶攻高端客戶

（中央社記者陳政偉台北28日電）台北101公布去年財報，較前一年持平。台北101表示，雖然受陸客下滑影響，在本地客高端消費回溫下，維持獲利，今年為拓展業外收入，台北101要開旅行社，經營高端客戶市場。



台北101董事長周德宇說，台北101今天上午舉行董事會通過106年度財報，整體財務表現與105年度持平，稅後淨利21.3億元，每股盈餘1.45元。



周德宇表示，今年台北101主推「無限101」計畫，其中一塊是經營高端旅遊，目前已有兩團成行，並規畫今年下半年成立台北101自己的旅行社，預計6月將提報到股東會，開發台灣現在沒有的旅遊市場，客群分為VIP與頂級客。



周德宇也宣布，為拓展更多外國旅客購物，台北101致力於Fintech及智慧服務應用，組織大數據的分析團隊投入研究，之前向經濟部智慧財產局申請並通過1項發明專利及1項新型專利。



台北101總經理陳世明指出，「無限101」計畫目前規劃有綠建築顧問、智慧趨勢展覽、品牌代理、退稅專利，及高端旅遊等，不再局限於買氣、景氣，要以台北101的軟實力與品牌力來經營，期望未來業外收入可以超過業內收入。



陳世明表示，觀察台北101觀景台來客數，105年有261萬人次，106年度有226萬人次，期望今年在積極爭取東南亞遊客下，目標要達230萬人次。



陳世明指出，去年度觀景台整體遊客減少35萬人次，中國大陸遊客就下滑37%。受到陸客減少影響，去年商場整體退稅額衰減13.6%，其中陸客部分就減少30.6%。



陳世明說明，即使陸客下滑，但商場仍保有成長動能，營收來自VIP，與包含珠寶、腕表、精品業種的高端消費。代表熟客的尊榮卡會員消費額去年成長16.1%，今年第1季也有16.5%的成長。



陳世明解釋，因為目前商場部分已經滿租、大樓也有98%的出租率，為跳脫實體空間限制，不被外在景氣影響，不受傳統百貨業務內容的束縛，期望從業外提升收入，才推出這樣的計畫。



陳世明說，台北101團隊透過分析，103年到106年上百萬筆的退稅資料與消費追蹤，找到改善退稅的方式，外國遊客未來只需出示護照掃描，就可透過自動退稅裝置完成退稅。（編輯：楊玫寧）1070328