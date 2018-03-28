/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： iPad個人申請金正恩黃秋生
>rss

中華電攜手網家 投資4億設創投基金

發稿時間：2018/03/28 17:07

最新更新：2018/03/28 17:07

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者吳家豪台北28日電）中華電信與網路家庭集團今天共同宣布將合資成立創投基金「中華網家一號」，預計投資不超過50個新創團隊；若將來成立二號或三號創投基金，可能鎖定大數據、人工智慧、金融科技等領域。

「中華網家一號」創投基金主要鎖定電商和「Internet+數位生活」領域早期新創團隊為投資標的，初期由中華電信、網路家庭共同投資新台幣4億元，未來視營運狀況投入更多資本，以共同支持台灣的早期創新創業生態系發展。

出席合作記者會的中華電信投資執行副總經理（投資長）宋雲峰表示，「中華網家一號」創投基金將委由雙方合資的管理顧問公司基石創新創業投資股份有限公司進行投資研究與評估，該公司將有5到10位員工，有3位董事來自網路家庭、2位董事來自中華電信，並由網路家庭董事長詹宏志擔任董事長。

曾被譽為投資銀行界高手的宋雲峰說，以「中華網家一號」創投基金初期資金4億元來看，預計將投資不超過50個新創團隊，每個新創團隊投資金額推估在2000萬元以內。

中華電信董事長鄭優指出，如果「中華網家一號」創投基金的營運狀況良好，未來有機會成立二號或三號創投基金，會評估投資其他領域的新創團隊，包括大數據、人工智慧、金融科技等。（編輯：楊玫寧）1070328

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
搭著電車賞櫻去

搭著電車賞櫻去

UBA冠軍戰決戰

UBA冠軍戰決戰

一週重要新聞影像回顧（0318-0324）

一週重要新聞影像回顧（0318-0324）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
搭著電車賞櫻去
搭著電車賞櫻去
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP