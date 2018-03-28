中華電攜手網家 投資4億設創投基金

（中央社記者吳家豪台北28日電）中華電信與網路家庭集團今天共同宣布將合資成立創投基金「中華網家一號」，預計投資不超過50個新創團隊；若將來成立二號或三號創投基金，可能鎖定大數據、人工智慧、金融科技等領域。



「中華網家一號」創投基金主要鎖定電商和「Internet+數位生活」領域早期新創團隊為投資標的，初期由中華電信、網路家庭共同投資新台幣4億元，未來視營運狀況投入更多資本，以共同支持台灣的早期創新創業生態系發展。



出席合作記者會的中華電信投資執行副總經理（投資長）宋雲峰表示，「中華網家一號」創投基金將委由雙方合資的管理顧問公司基石創新創業投資股份有限公司進行投資研究與評估，該公司將有5到10位員工，有3位董事來自網路家庭、2位董事來自中華電信，並由網路家庭董事長詹宏志擔任董事長。



曾被譽為投資銀行界高手的宋雲峰說，以「中華網家一號」創投基金初期資金4億元來看，預計將投資不超過50個新創團隊，每個新創團隊投資金額推估在2000萬元以內。



中華電信董事長鄭優指出，如果「中華網家一號」創投基金的營運狀況良好，未來有機會成立二號或三號創投基金，會評估投資其他領域的新創團隊，包括大數據、人工智慧、金融科技等。（編輯：楊玫寧）1070328