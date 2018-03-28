台灣Pay繳牌照稅 可抽電動機車

（中央社記者邱柏勝台北28日電）民國107年使用牌照稅將於4月1日開徵，財政部賦稅署今天表示，今年首度提供行動支付繳稅方式，且民眾若使用「台灣Pay」繳納使用牌照稅成功，有機會可以抽中Gogoro電動機車、蘋果Macbook筆電或遊戲機。



財政部賦稅署今天舉辦107年使用牌照稅開徵記者會，桃園市政府地方稅務局長林延文指出，今年度使用牌照稅將於4月1日開徵，繳納期限至4月30日止。今年使用牌照稅開徵車輛共723萬5870輛，稅額新台幣620億6402萬元，年增13萬4892輛，稅額增加7億6663萬元，直轄市與地方政府稅捐稽徵機關日前已寄發使用牌照稅繳款書給納稅義務人。



林延文說，財政部提供納稅義務人多元繳款方式，除了可持繳款書至代收款金融機構（郵局不代收）以現金或票據繳納，稅額在新台幣2萬元以下者，也可到四大超商以現金繳納，或者透過ATM、信用卡、電話語音、晶片金融卡網際網路轉帳、活期儲蓄存款帳戶轉帳等方式進行繳稅。



另外，今年牌照稅首度開放行動支付繳稅方式，民眾可透過行動裝置，或已開辦行動支付工具繳稅業者（如台灣Pay、智付寶）的APP，掃描繳款書上的QR-Code行動條碼，免輸入銷帳編號、繳稅金額等資料，即可辦理線上繳稅。



而財政部為鼓勵民眾使用行動支付，也與財金公司合作，只要使用財金公司推出的台灣Pay，以行動金融卡、台灣Pay金融卡，或行動網銀掃描款書上的QR-Code並成功繳稅，就可享有抽獎機會，最大獎是Gogoro 2 Plus電動機車，還有蘋果Macbook Pro筆記型電腦，任天堂Switch遊戲機等，總共有38個獎項。此外各地方政府稽徵機關亦有提供獎金，鼓勵民眾使用行動支付。（編輯：蘇志宗）1070328