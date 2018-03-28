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晶片電阻吹漲價風 厚聲集團再喊漲

發稿時間：2018/03/28 17:53

最新更新：2018/03/28 17:53

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（中央社記者鍾榮峰台北28日電）晶片電阻漲價風再起。中國媒體報導，厚聲集團旗下中國大陸公司2度公告部分電阻產品售價，從4月1日起調升25%到30%。之前已有多家廠商宣布調漲電阻元件價格。

中國大陸媒體報導，厚聲集團旗下厚聲國際貿易（昆山）27日公告有關電阻交期與售價調整，指出由於春節後市場行情持續波動，導致大批訂單湧入，部分系列產品的交期已經達到14週以上。

為緩解供需矛盾以及由於原材料供貨不足且漲價的情況，公司討論決定對部分封裝晶片電阻和所有規格Array晶片排阻，在目前售價基礎上調升25%到30%，具體以報價單為準，日期從4月1日出貨開始執行。

市場人士表示，這是厚聲集團今年第2次發出漲價通知，厚聲國際貿易（昆山）先前公告，2月1日起部分封裝晶片電阻和所有規格Array晶片電阻，售價調升15%到20%。

根據官網資料，厚聲電子1978年創立於台灣新竹，分別在1988年和1992於泰國曼谷和江蘇昆山設廠，主要生產和銷售晶片電阻、網絡電阻、插件電阻、水泥電阻、功率電阻等各類固定電阻。

晶片電阻漲價風起雲湧。奇力新旗下旺詮公告，3月5日起調升部分厚膜電阻單價25%以上。國巨集團今年度已2度調漲晶片電阻價格。中國大陸媒體日前報導，光頡也公告調整部分封裝貼片電阻及排阻售價。

此外，中國大陸風華高科1月下旬也宣布，2月5日起部分片式電阻價格在目前銷售價格基礎上調升7%到13%，以報價單為準。

市場人士指出，目前汽車電子、工業規格等應用晶片電阻供不應求，平均安全庫存天已經低於30天。

此外，中國大陸農曆春節後作業員返工率偏低，影響晶片電阻台廠在中國大陸設廠的產能，加上消費電子終端需求仍持續拉升，使得廠商晶片電阻安全庫存天數持續下滑，晶片電阻供應狀況更加緊俏。

市場人士指出，特定大廠晶片電阻安全庫存天數已經下降到35天到36天左右，缺貨狀況可能持續到第2季。

從廠商布局來看，法人表示，包括奇力新旗下旺詮、厚聲、麗智等晶片電阻廠在中國昆山設廠，這3家每月產能粗估超過500億顆，全球電阻器每月供應量約3600億顆，全球晶片電阻元件主要廠商包括國巨、KOA、Rohm、Panasonic、Vishay等。（編輯：楊玫寧）1070328

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