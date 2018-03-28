/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 地震iPad個人申請金正恩
>rss

晟德今年營收衝300億 獲利可望顯著成長

發稿時間：2018/03/28 19:48

最新更新：2018/03/28 19:48

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者韓婷婷台北28日電）晟德大藥廠董事長林榮錦表示，20家轉投資的營運也漸入佳境，其中，澳優乳業今年營運可望再成長5成，集團合併營收有機會衝新台幣300億元，年增5成，獲利將見到顯著成長。

晟德今天舉行法人說明會並公布2017年財報，合併營收194億元，年增28.94%，創歷史新高；毛利率43.58%，較前一年增加約2個百分點；全年合併稅後淨利8億元，歸屬晟德母公司淨利為2.5億元，每股獲利0.79元；董事會決議，每股擬配現金及股票股利各0.5元，合計1元。

林榮錦表示，晟德於2008年定位為生技工業銀行，致力於集結亞太區資源與經驗，輔佐具潛力的生技公司躍上國際舞台。歷經10年努力，晟德轉投資達20家，其中8家成功掛牌上市櫃及興櫃，轉投資可望陸續進入收割期。

晟德旗下轉投資近來陸續傳出好消息，益安以總價金5000萬美元將大口徑心導管術後止血裝置XPro TM System (IVC-C01)全球智慧財產權資產，讓與世界級的醫材大廠Terumo；順藥長效止痛針劑成為台灣原生新藥成功上市的首例；永昕TuNEX則獲TFDA核可取得藥證，為台廠成功開發的生物藥首例。

林榮錦對台灣生技實力及轉投資公司深具信心，規劃未來透過併購或里程碑價值釋出部分股權的方式，把規模做大，並在3年內以2至3家的速度在中美台港等地掛牌上市。（編輯：張良知）1070328

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
搭著電車賞櫻去

搭著電車賞櫻去

UBA冠軍戰決戰

UBA冠軍戰決戰

一週重要新聞影像回顧（0318-0324）

一週重要新聞影像回顧（0318-0324）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
搭著電車賞櫻去
搭著電車賞櫻去
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP