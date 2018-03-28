晟德今年營收衝300億 獲利可望顯著成長

（中央社記者韓婷婷台北28日電）晟德大藥廠董事長林榮錦表示，20家轉投資的營運也漸入佳境，其中，澳優乳業今年營運可望再成長5成，集團合併營收有機會衝新台幣300億元，年增5成，獲利將見到顯著成長。



晟德今天舉行法人說明會並公布2017年財報，合併營收194億元，年增28.94%，創歷史新高；毛利率43.58%，較前一年增加約2個百分點；全年合併稅後淨利8億元，歸屬晟德母公司淨利為2.5億元，每股獲利0.79元；董事會決議，每股擬配現金及股票股利各0.5元，合計1元。



林榮錦表示，晟德於2008年定位為生技工業銀行，致力於集結亞太區資源與經驗，輔佐具潛力的生技公司躍上國際舞台。歷經10年努力，晟德轉投資達20家，其中8家成功掛牌上市櫃及興櫃，轉投資可望陸續進入收割期。



晟德旗下轉投資近來陸續傳出好消息，益安以總價金5000萬美元將大口徑心導管術後止血裝置XPro TM System (IVC-C01)全球智慧財產權資產，讓與世界級的醫材大廠Terumo；順藥長效止痛針劑成為台灣原生新藥成功上市的首例；永昕TuNEX則獲TFDA核可取得藥證，為台廠成功開發的生物藥首例。



林榮錦對台灣生技實力及轉投資公司深具信心，規劃未來透過併購或里程碑價值釋出部分股權的方式，把規模做大，並在3年內以2至3家的速度在中美台港等地掛牌上市。（編輯：張良知）1070328