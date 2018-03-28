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深耕印尼多一層保障 台商盼兩國簽政府協定

發稿時間：2018/03/28 19:50

最新更新：2018/03/28 19:50

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（中央社記者廖禹揚萬隆28日電）台商深耕印尼數十年，隨著當地經濟起飛，工資飛漲、法規朝令夕改、外資競爭等挑戰逐漸浮上檯面，業者除以創新方式因應，也期盼兩國政府簽投資保障協定，多一層保障。

從1970年代起，台商陸續到印尼投資，如今在當地紡織業更是占有一席之地，成為當地最大外資來源。但隨著經濟成長，面臨工資上漲、法規瞬息萬變，以及其他外資的競爭，都是眼下挑戰。

印尼萬隆台灣工商聯誼會理事長王安左表示，印尼當地薪資已較2000年他到越南投資時飛漲6倍，在內銷部分能將成本反映在售價上，外銷則「比較不好經營」，所幸印尼當地貨幣貶值，近兩年下跌近20%，抵銷薪資上漲造成的成本增加。

業者也積極開拓當地市場因應，王安左表示，他的公司外銷比例已從當年的8、9成降為1、2成；興南印染公司則從10年前就開始經營品牌、開設直營店。

面對印尼政府開放外資進入的競爭，王安左認為，台灣人擅長管理與創新，效率更是不容小覷，加上長期耕耘印尼市場，比起其他外資更容易獲得當地人的信任。

此外，印尼政府近期對空污、廢水、廢物料處理等環保議題相當注重，王安左表示，有時規範迅速趨嚴也是產業會遇到的困難，必須先減量生產，用半年時間調適以達法律標準。興南印染公司總經理柯百觀也表示，柯氏集團從6年前開始調整因應，從3年前開始每年都取得綠色標章。

面對法規趨嚴、外資競爭的處境，是否會期盼兩國政府簽訂投資保障協定？柯百觀表示，目前多選擇中國大陸或印尼當地的保險公司，若「有多一分保障更好」，讓業者能有更完善、完備的選擇。（編輯：李信寬）1070328

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