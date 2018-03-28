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美商務部官員會半導體業者 關心大陸挖角

發稿時間：2018/03/28 20:08

最新更新：2018/03/28 20:08

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（中央社記者張建中新竹28日電）美國商務部副助理部長史宜恩日前來台，與台積電董事長張忠謀會面，並與半導體業界人士會談，備受各界關注。據與會業者表示，中國大陸挖角問題是討論重點之一。

美國與中國大陸貿易關係緊張情勢多變，據英國「金融時報」日前報導，中國提出轉移部分向台灣和南韓採購半導體的訂單，改為擴大向美國採購，以助削減對美貿易順差。

當各界關心台灣半導體產業是否會受到波及之際，史宜恩(Ian Steff)日前來台，傳出與張忠謀會面，交換意見，並與半導體業者閉門會談，討論內容格外受到各界關注。

據與會業者表示，當天除鈺創總經理鄧茂松及瑞昱副總經理黃依瑋等國內半導體業者外，還有美光(Micron )等來台投資的美國半導體業者，共10餘人。

業者認為，半導體是台灣的重點知名產業，且與美國有高度互補與協助性，史宜恩過去曾在美國半導體產業協會(SIA)服務近10年，熟悉半導體業，與黃依瑋即是多年老友，來台訪問期間與半導體業者會談並不意外。

美光近年面臨人才遭挖角問題，業者指出，大陸挖角是史宜恩關心的議題，也是當天討論的焦點之一。業者表示，史宜恩還表達歡迎台灣廠商到美國投資。（編輯：黃國倫）1070328

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