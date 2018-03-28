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國發會聽外商建言 歐洲商會肯定勞基法修正

發稿時間：2018/03/28 20:36

最新更新：2018/03/28 20:36

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（中央社記者陳政偉台北28日電）歐洲在台商務協會與國家發展委員會召開年度會議，歷經4小時，討論2018年建議書內容。歐洲商會肯定勞基法修正與建議一致，但也提出像是外僑居留證編碼未能統一等尚未解決的議題。

歐洲商會（ECCT）去年11月發表「2018年建議書」，就台灣產業、政策、投資等各項議題給予建言，列出132項建議，其中84項是往年已提出而亟待解決的，另外有48項為新議題。

歐洲商會與國發會今天舉行年度建議書諮商會議，歐洲商會副理事長胡日新與國發會主委陳美伶共同出席開幕，之後展開4小時的討論。ECCT相關產業及倡議委員會召委與台灣政府主管機關代表，一同出席討論2018年建議書中所提出的各項議題。

歐洲商會今天發布新聞稿表示，討論過程中，各委員會代表對過去幾年來所獲得的進展都表示認可。

對於獲解決或進展的項目，歐洲商會人力資源委員會認為，提出多項問題都獲進展。人力資源委員會舉例，像是今年1月通過的勞基法修正案，在員工加班費應以實際工作時數計算、最高加班時數每月不得超過54小時、一例一休放寬等內容，大部分都與歐洲商會的建議一致。

歐洲商會汽車委員會則提出，在「鼓勵乘用車油耗節能與減碳科技的發展」議題上取得進展，經濟部能源局已將建議納入考量，在新的燃油效率標準中，為新能源車提供更多彈性和獎勵措施。

會議上也討論到尚未解決的部分，歐洲商會的生活品質委員會召委表示，像中華民國國民身分證與外僑居留證編碼方式一直未能統一，導致外僑居留證持有者無法享有多項服務，例如網路商務。

還有外僑居留證持有者與國民都適用同樣法律規定及稅率，卻不能享有電動車購車補貼、持證的高齡者不能享有高鐵票價折扣等。

電機委員會指出，經濟部標準檢驗局已承諾在再生能源系統（PV）變流器自願性產品認證機制（VPC），接受國際測試報告，效期可為期3年。電機委員會表示歡迎，但仍建議取消3年效期的限制。

歐洲商會也強調，出席的台灣政府機關主管在會議中承諾，將針對多項問題採取具體作為。對尚未獲得進展的問題，則同意重新評估現行窒礙難行的地方，未來幾週內，會再跟歐洲商會進行討論。（編輯：蘇志宗）1070328

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