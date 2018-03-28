提振內需 孫明德：要像王永慶賣米掌握供需

（中央社記者潘智義台北28日電）台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德表示，提振內需要像台塑企業創辦人王永慶賣米一樣，知道客人米缸何時沒米，例如企業大發獎金時，房市通常比較好。



孫明德今天在中信房屋第1季宅指數記者會指出，不論是房地產業者賣房，還是金融業從業人員推出的理財規劃，都應主動掌握客戶實際的需求。



他直言，台灣人喜歡去日本旅遊，喜歡的程度遠高於去花東、屏東，其實去日本沖繩旅遊，當地的消費水準某個程度來看比台灣還要低，當然有吸引力。不過，近來日圓有升值跡象，或許會暫時降低國人到日本旅遊的意願。



提到台灣的內需市場，他認為，台灣在海外有60萬具消費能力的台幹，卻也約有60萬收入較低的外勞在台灣，這樣對台灣內需市場恐怕不太好。



提到供需，他以日前的衛生紙醞釀調漲風波為例，他說，衛生紙醞釀漲價消息，造成民眾提前搶購，自己在大賣場親眼目睹，銷售區架上沒衛生紙，但收銀員旁擺著一箱箱衛生紙，只要一打開，馬上賣完，大人、小孩都提著一大串衛生紙，簡直把一年份量都買回去了。



他指出，有人開賓士車搶購衛生紙，到底划不划算值得商榷，就算買回家囤積，以台灣房價來看，用高價的房子囤積便宜的衛生紙，坪效也有問題。民眾搶購1年份的衛生紙，衛生紙製造商未來一年還要做什麼？這樣的結果只有大賣場受惠，不但可以趁機促銷衛生紙，消費者也極可能順便購買其他商品。



他說，2月農曆新年期間餐旅業表現較佳，上班天數少，製造業往下，台股表現不佳，證券業也跟著不理想，但展望未來半年，製造業當中以資通訊產業較看好，服務業則以金融業較有表現機會。



他認為，去年是國際的大投資年，韓國依然大舉投資，擴充產業的未來實力，但台灣卻未能像韓國一樣把握機會，有點可惜。（編輯：黃國倫）1070328