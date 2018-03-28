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美對中祭關稅 台韓等亞洲國家恐損百億美元

發稿時間：2018/03/28 22:11

最新更新：2018/03/28 22:11

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（中央社香港28日綜合外電報導）美國總統川普對價值600億美元的中國進口貨品祭出懲罰關稅，僅管哪些中國產品和產業將成箭靶尚未明朗，但經濟學家分析指出，台灣、南韓和其他亞洲國家恐損失100億美元。

彭博報導，野村控股公司（Nomura Holdings Inc.）計算中國出口總額內含的外國附加價值，並追蹤附加價值來源。結果發現，貢獻最多附加價值的國家全都在亞洲，包括台灣、馬來西亞、南韓、香港和新加坡。

野村估計，中國出口總額的1/3含有外國附加價值，對這樣大型的經濟體而言，這個比重相當高。

野村控股駐新加坡新興市場經濟學部門主管蘇巴拉曼（Rob Subbaraman）表示：「偏出口導向的其他亞洲較小經濟體，可能會是較大輸家。因為在中國製造的成品使用的高附加價值零組件，最主要來自這些國家。」

高盛集團（Goldman Sachs Group Inc.）分析師24日發布報告指出，中國出口至美國的科技產品總額若減少500億美元，可能引發中國生產總額損失約1500億美元。其他亞洲國家損失總額則可能約100億美元，主要落在南韓和台灣。

穆迪投資者服務公司（Moody’s Investors Service）的分析師則警告，美國廣泛採取保護主義措施，恐怕會傷害亞洲國家的主權信用評等和當地製造商信評。這部分曝險最主要歸咎於亞洲國家在中國供應鏈扮演關鍵角色。

穆迪公司的分析師說：「考量到開放且有規範的國際貿易可能為區域帶來的好處，亞洲經濟體較強調雙邊貿易而非多邊貿易，可能不利於他們的信評。」

彭博首席亞洲經濟學家歐樂鷹（Tom Orlik）在近期發布的報告指出，由於中國出口品的供應商遍布全球，因此美國課關稅的衝擊將分散。

他寫道：「舉眾人熟知的iPhone為例，美國關稅帶來的衝擊將分散給南韓、日本和台灣的供應商、中國組裝廠以及擁有品牌和智慧財產權的美國企業。」（譯者：張正芊/核稿：徐崇哲）1070328

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