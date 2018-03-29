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台股短線區間整理 恐回測半年線

發稿時間：2018/03/29 07:26

最新更新：2018/03/29 07:48

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法人29日表示，美股仍處在震盪格局，對台股影響偏負面，台股短線盤勢估在半年線約10749點至11000點區間內整理。（中央社檔案照片）法人29日表示，美股仍處在震盪格局，對台股影響偏負面，台股短線盤勢估在半年線約10749點至11000點區間內整理。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳家豪台北29日電）美股3大指數收盤全面下跌，其中科技股跌幅最大；法人表示，美股仍處在震盪格局，對台股影響偏負面，台股短線盤勢估在半年線約10749點至11000點區間內整理。

美國道瓊工業指數下跌9.29點或0.04%，以23848.42點作收；標準普爾指數下跌7.62點或0.29%，收在2605點；科技股那斯達克指數下挫59.58點或0.85%，收6949.23點。

美股科技股大跌，拖累台股加權股價指數28日終場下跌121.13點，收在10865.66點，跌幅1.1%，成交值新台幣1143.19億元。外資及陸資賣超84.94億元，投信賣超7.06億元，自營商賣超44.2億元；三大法人合計賣超136.2億元。

外匯交易員指出，美中貿易戰隱憂仍在，國際金融市場波動劇烈，美元欲強不易，但貿易戰陰影籠罩下，投資人風險偏好降低，對亞洲與新興市場國家的股匯市都造成影響，新台幣因季底出口商仍有拋匯作帳的需求，匯價相對持穩偏升，但後續仍要觀察外資是否持續匯出，估4月後才會有較明朗走勢。

產業訊息方面，中國鋼鐵公司董事會通過基本薪給平均調高3.5%，調幅為7年新高，調薪案自4月1日起生效。

法人表示，美國科技股下跌衝擊美股震盪，對台股影響偏負面，指數反彈上逢11000點整理區間，多方量能須持續擴量，方有利指數突破前高11120點，台股短線盤勢暫估在半年線約10749點至11000點區間內整理。(編輯：趙蔚蘭)1070329

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