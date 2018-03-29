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大同集團市值逾千億 改善績效求翻身

發稿時間：2018/03/29 07:56

最新更新：2018/03/29 08:30

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影片來源：大同TATUNG Youtube官方頻道

大同百年企業專題1（中央社記者吳家豪台北29日電）大同為台灣首批上市企業之一，旗下投資橫跨光電、能源、系統整合、工業系統、品牌通路、資產開發等產業，集團市值逾新台幣千億元；近年來轉投資事業績效改善，已陸續轉虧為盈。

大同公司主要分為電力事業群、系統事業群、消費事業群等3大事業群， 旗下包含電力設備、馬達、智慧解決方案、系統整合、先端電子及家電電子等6大事業體。

從大同集團整體來看，上市櫃公司包含中華映管、福華電子、尚志半導體、綠能科技、尚志精密化學、精英電腦、大同世界科技等。

事實上，大同是台灣智慧節能管理與再生能源系統的領導廠商，以自有技術建置了台灣第一套智慧電網高壓（工業用）、低壓（民生用）智慧電表基礎建設。目前台灣基礎建設中所採用的智慧電表，不論是工業用或家用，多數皆由大同開發設計與製造完成。

大同更整合集團在電力事業與太陽能上、中、下游的專業，搭配政府2025非核家園政策目標，完成多項能源電網及太陽能場站建置，實績包含屏東縣林邊台灣第一座智慧微型電網示範園區建置案，獲得亞太經合會（APEC）「2015能源智慧社區倡議最佳案例評選競賽」微電網項目銀牌獎。

然而，就像大同創辦人林尚志之子林挺生所言，企業一定會碰到困難，最重要的是積極面對、設法克服。大同轉投資事業華映遇上中國大陸面板廠大舉擴產，導致產業供給過剩，華映因此連續虧損9年，引來股東批評，但華映堅持不收攤，積極轉型整頓並搶進車用面板，2017年終於轉虧為盈。

此外，大同旗下太陽能矽晶圓廠綠能去年每股虧損1.49元，已連續第7年虧損，但虧損幅度較2016年收斂；受惠於產品組合策略奏效、高效晶片價格支撐，毛利率持續成長，去年第4季單季已轉虧為盈、每股盈餘0.23元。

大同表示，雖然華映、綠能所屬產業基本上市場仍屬供過於求，但今年將持續深化營運績效提升，大同除在本業上持續努力改善外，也將提升所有轉投資公司管理效能，盼讓大同整體投資績效翻身。（編輯：張良知）1070329

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