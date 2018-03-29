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大同陷經營權之爭 土地資產成原罪

發稿時間：2018/03/29 07:56

最新更新：2018/03/29 08:53

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大同公司前董事長林蔚山因通達案被判刑，多次遭市場派股東批評，他在今年2月意外請辭董事長。（中央社檔案照片）大同公司前董事長林蔚山因通達案被判刑，多次遭市場派股東批評，他在今年2月意外請辭董事長。（中央社檔案照片）

大同百年企業專題2（中央社記者吳家豪台北29日電）大同公司前董事長林蔚山因通達案被判刑，多次遭市場派股東批評，加上大同坐擁高價土地資產引來市場派覬覦，林蔚山今年2月意外請辭董事長，改由林郭文艷迎戰市場派。

今年邁向創立100週年的大同集團在台灣發跡甚早，全台土地資產超過35萬坪，市場估計，光是台北市中山北路三段大同總部土地1萬2000坪的開發市值就超過新台幣千億元，加上大同股價長期低迷，在2006年、2008年、2011年都曾發生經營權之爭。

2015年底到2016年初，大同股價一度跌到7元上下，當時有特定買盤低接，市場盛傳特定買盤背後金主為中資，覬覦大同在北台灣的精華地段。

去年大同市場派股東在股東會董事改選中落敗，仍持續買進股票，董事會為反擊市場派，捍衛經營權，於去年12月通過70億元現金增資案來稀釋市場派股權。市場派代表欣同公司負責人林宏信今年1月對董事會表達不滿，要求撤換全體董事，並反對現增案。

林蔚山在多年前以個人名義投資筆電廠通達，但通達經營不善，致虧損連連，林蔚山疑涉挪用大同集團資金、觸犯證券交易法的背信罪，台灣高等法院原判決林蔚山共需賠償新台幣22億元，但最高法院廢棄高院原判決，並發回重審。

林蔚山因司法案件屢遭市場派股東質疑不適任，而林蔚山曾多次表明不會辭任大同董事長，去年5月更在股東會上喊冤，直言司法不公不義。不料今年2月1日，林蔚山突然請辭大同董事長，由妻子林郭文艷接任，是大同成立百年以來首次由非林家子孫擔任董事長。

業界人士認為，林蔚山受制於通達案官司纏身，可能導致主管機關退件大同增資案的機率增加，但大同需要資金投入新事業，此時由林郭文艷掌權，有助於大同與通達案切割，更可正面迎戰市場派。

林蔚山在辭職聲明書中表示，他為大同服務奉獻已達46年，深知對大同與集團公司的責任，也每天思考如何讓大同與集團公司與時俱進、成長茁壯，他身為林家第三代傳承，怎可能有任何念頭去傷害大同？

林蔚山強調，通達是個受騙而投資失利的案子，前手經營者作假帳，騙過大同的評估團隊而投資；前手經營者更夥同銀行職員用假帳詐貸，要求他去背書，他若早知有詐，不但不會自陷背保責任，也不會去投資。

林蔚山說，如此重大的弊案，作假帳的前手卻只被定罪違反商業會計法，而他個人卻被判重刑，又有鉅額罰款，他一定以最大力量捍衛個人清白。（編輯：張良知）1070329

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