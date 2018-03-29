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大同回首百年 3時期奠定發展里程碑

發稿時間：2018/03/29 07:56

最新更新：2018/03/29 08:45

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老字號大同公司創立百年，成為華人國貨代名詞。圖為大同公司位於台北市中山區的設計工廠。（圖取自維基共享資源，作者：Solomon203，CC BY-SA 3.0）老字號大同公司創立百年，成為華人國貨代名詞。圖為大同公司位於台北市中山區的設計工廠。（圖取自維基共享資源，作者：Solomon203，CC BY-SA 3.0）

大同百年企業專題3（中央社記者吳家豪台北29日電）老字號大同公司創立百年，成為華人國貨代名詞，走過創始期後，從1960年代起快速成長，2001年後跨世紀布局，產品橫跨家電、馬達、新能源等領域；不過，大同龐大的土地資產及長期的低股價，也讓市場派對百歲的大同經營權起了覬覦之心。

●創始期

1918年大同創辦人林尚志創設協志商號，先後完成新店溪堤防、行政院大廈等600多項工程。

1949年推出全國第一台國人自有品牌自製電扇，產銷國貨大同馬達。

1960年推出大同電鍋，開啟台灣廚房電化革命。

●成長茁壯期：

1962年2月9日，大同正式在台灣證券交易所上市掛牌，為首批16家上市企業之一。

1969年，大同寶寶及大同歌誕生。

1970年營業額逾新台幣22億元，居民營事業首位。

1998年成立成立大同（上海）有限公司，生產馬達、發電機、變壓器、配電盤等重電產品。

●跨世紀布局期：

2001年大同旗下中華映管公司股票上市。

2004年大同生科公司成立，獨家取得SeQual製氧技術，主要產品為醫療用氧氣呼吸器。

2005年大同桌上型電腦系統事業部門與精英電腦合併，大同成為精英電腦第一大股東。

2006年林蔚山就任董事長兼總經理。

2007年成立大同電信公司，取得WiMAX南區營運執照。

2009年大同電信公司成為全國第一家WiMAX營運商，領先於澎湖開台營運。

2010年大同新能源事業部於三峽設立長晶中心，生產多晶矽晶錠，跨入太陽能長晶事業。

2011年聘任林郭文艷為大同公司總經理，啟動品牌創新計畫。

2012年進軍大陸房地產業，尚志資產開發選定江蘇省宿遷市進行在中國大陸首波土地開發計畫。

2015年協助屏東縣政府於林邊建置台灣第一座智慧微型電網示範園區；同年成立「e同購」購物網，跨足電子商務。

2017年標得桃園公有掩埋場太陽能系統案，為全台最大公有掩埋場太陽能系統建置案。

●經營權挑戰期

2016至2017年，大同小股東揚言爭取董事席次，組成自救會串連，並提名參與2017年董事改選，大同董事會審查後，市場派10席形式審查不符全遭刪除，大同驚險保住經營權。

2017年底大同擬以現金增資方式，稀釋市場派股權，引發市場派抗議。

2018年大同公司成立100週年，大同董事長林蔚山於2月1日突然辭去大同董事及董事長職務，董事會推選林郭文艷擔任董事長。（編輯：張良知）1070329

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