大同電鍋成主婦救星 出國學子必備

大同公司從民國49年開始生產第一只大同電鍋至今，已歷經58年。除經典款式，大同於2013年推出智慧AI電鍋，讓電鍋進入數位化時代。（中央社檔案照片）

大同百年企業專題4（中央社記者吳家豪台北29日電）大同公司（2371）從民國49年開始生產第一只大同電鍋至今，已歷經58年。最早期的大同電鍋顏色為白色，推出後帶動台灣的飲食革命，成為家庭主婦救星，更是出國學子和旅外華人的必備行頭。



半世紀以來，大同電鍋在所有台灣人的心中留下生活印記，見證了台灣自50年代以來的風土民情及社經發展。



外觀與功能都充滿懷舊風格的大同電鍋在台灣家喻戶曉，主要因為耐用及多用途，適合蒸、煮、燉、滷等各種烹調方式，針對不同食材，可依據水量多寡來決定加熱時間，烹調完成後會自動熄火，用餘熱將食材燜熟，不需全程在旁監看，因此獲得好口碑。



隨著時代進步，大同電鍋除保有一直以來的經典款式外，也隨社會形態轉變而發展出更多元化的電鍋款式。像是因應單身小資族與小家庭型態而發展出的大同超美型小電鍋，結合電鍋與便當盒概念，以簡易烹調與攜帶便利等特性打入市場，成為家庭主婦及留學生必備廚具。



大同於2013年推出智慧AI電鍋，讓電鍋進入數位化時代，導入微電腦智慧溫控系統，藉由電腦控制2段式火力調節，能精準掌握各式料理烹調所需的火候與步驟。



除了在功能技術上精進之外，為開拓新市場、與消費者親近、展現電鍋的多樣面貌，大同電鍋透過許多跨界合作創造出話題案例。像是早期與Hello Kitty合作推出多款限量粉色系電鍋、與馬來貘的合作推出黑色款電鍋，一直到近期與金馬獎、可口可樂合作的客製化電鍋，每次的創新都讓消費者眼睛一亮。（編輯：張良知）1070329