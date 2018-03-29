大同寶寶稀有版 身價高於大同股票

大同寶寶推出至今近半世紀，是台灣最長壽的企業形象公仔。（中央社檔案照片）

大同百年企業專題5（中央社記者吳家豪台北29日電）大同寶寶推出至今近半世紀，是台灣最長壽的企業形象公仔，在收藏家眼裡，稀有的特定編號大同寶寶行情甚至上看新台幣3萬元，身價比一張大同公司股票還高。



民國58年，台灣的經濟發展正處於黑白電視轉換為彩色電視的年代，也是大同公司繼成功自製黑白電視後，推出台灣第一台彩色電視的關鍵年。大同身為當時台灣唯一國產品牌，為了強化與消費者的溝通，決定推出大同寶寶企業公仔。



當年凡購買大同家電產品1萬元以上，即可獲贈一只戴著紅色頭盔、手持橄欖球的大同寶寶。在當時物資不充裕的年代，這只可愛的公仔成為家中電視、冰箱與壁櫃的亮眼擺飾品。



事實上，大同寶寶胸前號碼有一番學問。大同公司創立於民國7年，於民國58年時生產第一個大同寶寶，也是大同公司創建第51週年，所以大同寶寶胸前數字即代表大同公司成立年數。以大同寶寶胸前的數字加上7，就等於製造年份。例如第一款大同寶寶胸前是51號，加上7等於58，就是民國58年製造。



第一款大同寶寶的造型設計與現今不太一樣，閉眼沉思的表情及頭盔上的方形企業商標是其特色。由於橄欖球是民國58年最風行的運動，大同認為橄欖球選手分工合作、送球入門及不畏艱難的精神，與大同企業精神相呼應，於是橄欖球風格的大同寶寶造型就此問世。



考量行銷需放眼天下，大同寶寶之後重新設計成張著大眼與圓形商標的造型。然而物以稀為貴，據說第一批大同寶寶只有2到3個在外流通，在精品、古董市場已找不到蹤跡，曾有人出價30萬元也無人割愛。



據收藏家透露，一般編號的大同寶寶的行情價約數百元，而號碼罕見的64號、67號大同寶寶若外觀完好，行情價可上看3萬元。若以大同股票近期收盤價介於20元到25元計算，稀有版大同寶寶的身價比一張大同股票還高。



大同今年邁入100週年，推出編號99的大同寶寶水晶限定版，因數字99寓有「長長久久」之意，每一個編號99的大同寶寶都手工鑲嵌50顆水晶，作為紀念。（編輯：張良知）1070329