新iPad配Apple Pencil 兩家供應商受矚

（中央社記者鍾榮峰台北29日電）蘋果新款低價版iPad備受矚目。分析師預估，低價版9.7吋iPad出貨量年增看30%，上看3000萬台。此外筆配件出貨量看年增逾100%，2家供應鏈廠商值得關注。



蘋果日前發表新款低價版9.7吋iPad，可支援Apple Pencil，外媒報導，蘋果發表會上也宣布羅技Logitec觸控筆Crayon。



凱基投顧分析師郭明錤出具報告預期，今年iPad筆配件出貨量（包括Apple Pencil和Crayon）可望年成長100%以上，達到1000萬支。



從觸控筆供應鏈來看，報告預期，可留意的廠商包括Apple Pencil和Crayon的金屬粉末射出成形MIM機構件新日興、以及觸控感測器與觸控模組中國大陸供應商歐菲光。



報告分析，歐菲光是新款9.7吋iPad主要受惠者，可順利量產符合蘋果技術要求的觸控感測器，預估歐菲光在新款9.7吋iPad的觸控感測器與觸控模組供應比重分別是30%，未來可逐步提升市占率。此外Nissha Printing與GIS-KY分別擁有70%的觸控感測器與觸控模組訂單比重。



其他Apple Pencil供應鏈來看包括提供組裝的仁寶、提供主板的欣興、供應電池軟硬板的欣興與燿華、提供電池的新普與石英元件的晶技等。



另外報告預期，新款低價版9.7吋iPad出貨量可望年成長20%到30%，達到2800萬台到3000萬台，占整體iPad年出貨量約60%到70% 。



報告指出，主因在於新款9.7吋iPad支援Apple Pencil且銷售時間較長，預計在今年第3季底出貨的新款iPad Pro，因銷售時間較短、且售價高，占出貨比重較低。



Apple Pencil感測技術也有新進展。國外科技網站Patently Apple先前報導，Apple Pencil可以在辦公桌或是其他平面物體表面上畫圖或是書寫，新的感測技術就可感測相關數據透過傳輸，即時顯現在iMac電腦或是MacBook筆記型電腦螢幕上。



此外，蘋果傳出深耕聲學觸控檢波（acoustic touch detection）技術，結合飛時測距（time-of-flight）3D感測，以及聲學影像重建技術，可以應用在觸控筆等產品。（編輯：鄭雪文）1070329