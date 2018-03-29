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遭網攻 波音：客機生產不受影響

發稿時間：2018/03/29 09:55

最新更新：2018/03/29 09:55

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（中央社西雅圖28日綜合外電報導）為回應媒體說波音公司遭電腦病毒襲擊，還指波音用來打造787夢幻客機和777廣體噴射機的生產設備有部分受到損害，波音表示，他們是遭網攻，但飛機生產和交貨不受影響。

彭博報導，總部在芝加哥的波音今天表示，飛機生產和交貨都不受影響。商用機部門發言人米爾斯（Linda Mills）說，部分媒體在這起網攻的報導「過於誇大且不實」。

米爾斯發布聲明說：「我們網路安全操作中心偵測到惡意軟體入侵有限，少數系統受影響。」她說：「已展開補救措施，這並不是一起生產交付問題。」

「西雅圖時報」（Seattle Times）的報導稍早說，可能受到軟體問題影響的生產線包括波音787夢幻客機南卡羅來納州北查爾斯頓（North Charleston）廠，及777X複合翼中心（Composite Wing Center）。

西雅圖時報引述波音工程師范德維（Mike VanderWel）的備忘錄說：「它從北查爾斯頓廠快速轉移，我剛聽說777（自動翼樑組裝工具）可能受損。」

去年一起網攻讓多家企業受害，包括聯邦快遞公司（FedEx Corp.）和日產汽車公司（Nissan Motor Co.），連英國國營的國家醫療保健服務都有部分受到影響。（譯者：蔡佳敏/核稿：盧映孜）1070329

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