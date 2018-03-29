春節影響 2月製造業景氣燈號轉亮藍燈

（中央社記者蔡怡杼台北29日電）台灣經濟研究院今天表示，受春節季節性因素影響，2月製造業景氣燈號轉亮代表衰退的藍燈，為去年下半年來首見。如果排除春節因素，製造業景氣仍持續擴張中。



台經院公布2月製造業景氣概況，整體製造業景氣信號值由1月的13.75分下滑4.72分為2月的9.03分，燈號轉為代表景氣衰退的藍燈，為自民國106年6月以來再次出現藍燈。



台經院表示，儘管全球經濟持續活絡，但受春節因素影響，2月國內製造業相關數據表現轉差，出口、外銷訂單、工業生產指數都由1月雙位數成長轉為負成長，使製造業廠商對當月看法轉為保守。



不過，台經院說，這不能判斷製造業景氣表現轉差，主要還是受2月工作天數減少與基期較高影響。如果排除春節因素，就今年前兩個月製造業相關數據觀察，景氣仍持續擴張中。



台經院說，去年外需表現暢旺，今年國內出口恐難維持去年強勁表現，加上近期全球貿易摩擦不斷，未來製造業景氣表現仍需多觀察。



就細部產業看，電子零組件方面，台經院表示，半導體受傳統淡季效應發酵、工作天數減少、智慧型手機市況不佳、匯率變動因素影響，廠商營收表現不如預期，2月景氣燈號由低迷的黃藍燈轉為衰退的藍燈，但隨時序將進入產業傳統旺季，庫存調整已接近尾聲，預計第2季中旬過後始呈現逐步回升態勢。



另外，台經院說，手持行動裝置、虛擬實境裝置生產續減，光學元件因客戶訂單縮減致產量下滑，加上逢農曆春節，工作天數較少，2月電腦、電子產品及光學製品景氣燈號轉為代表景氣衰退的藍燈。



製造業景氣燈號主要就民生、石化橡膠、金屬機械、電子電機、運輸等製造業產業的需求、經營環境、售價、成本以及原物料投入進行評分，依信號值，紅燈代表繁榮；黃紅燈代表揚升；綠燈代表持平；黃藍燈代表低迷；藍燈代表衰退。（編輯：李明宗）1070329