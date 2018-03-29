電子半導體走弱 台股力守半年線

美股震盪持續影響台股，29日電子及半導體類股持續受挫，汽車類股也受美國電動車廠特斯拉股價暴跌逾7%影響，生技類股表現強勢，加權指數將力守半年線約10758點。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳家豪台北29日電）美股震盪持續影響台股，電子及半導體類股持續受挫，汽車類股也受美國電動車廠特斯拉股價暴跌逾7%影響，生技類股表現強勢，加權指數將力守半年線約10758點。



至10時25分左右，台股加權指數來到10828點，下跌36點，跌幅0.34%，成交值新台幣540億元。電子股跌0.36%，金融股跌0.4%。



受美國科技股回檔影響，電子及半導體族群今天持續修正，蘋概股指標鴻海平盤附近整理、台積電下跌逾1%，大立光開高走低下跌1%；聯發科早盤一度翻黑，日月光下跌超過2%。



生技類股今天普遍上揚，杏輝早盤亮燈漲停23.8元，健喬、濟生、懷特漲幅超過4%，高價股邦特、葡萄王分別上漲逾4%、1%。



分析師指出，週三生技族群仍維持相對強勢，主要因近期生技類股利多不斷，相繼傳出授權日本、新藥臨床試驗數據亮眼與美國食品藥品監督管理局（FDA）上市核准，帶動去年以來相對偏弱的生技族群自底部帶量轉強，短線位階仍偏低，有望延續強勢，短線可偏多操作。（編輯：鄭雪文）1070329