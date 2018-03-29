時代力量視察核二廠 反對2號機重起

（中央社記者林長順新北29日電）核二廠2號機昨天跳機，時代力量黨主席黃國昌、立法院黨團總召徐永明今天赴核二廠視察。徐永明說，若台電與原能會互推責任，全民安全無法保障，黨團反對核二廠2號機重起。



核二廠2號機昨天下午跳機，台電表示，由於民國105年4月進行蒸汽旁通壓力控制系統數位化更新工程，僅動態模擬，實際問題得併聯後才能知道；原廠技師將抵台，最快30日向原能會提出綜合檢討報告。



黃國昌表示，到核二廠視察後，真的沒辦法相信台電跟原能會對外聲稱蒸汽壓力控制閥出問題，這個控制閥是在105年4月時就完成更新，5月大修完成，已把測試做完，結果又出問題，這樣如何讓大家相信台電的專業及原能會的把關。



黃國昌指出，更離譜的是，蒸汽壓力控制直接引動原子爐內的中子偵測，這麼重要的設計變更，台電竟沒有提出變更申請，原能會也完全沒有審查。原能會官員還在現場幫台電緩頰，說這不需要送審。他想請教原能會官員，是想幫台電掩蓋錯誤，還是幫全民安全把關。



徐永明則指出，到核二廠實地勘查，聽完簡報後，擔心台電會不會避重就輕，會不會反應爐有問題，若報告不清楚，台電跟原能會互相推卸責任，安全無法保障，時代力量黨團的立場很清楚，反對核二廠2號機重起。



他表示，核二廠兩次重起、兩次出問題，台灣民眾無法接受，他甚至希望行政院長賴清德考慮清楚，是否讓核二廠提前除役。（編輯：唐聲揚）1070329