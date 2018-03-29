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台灣印尼洽簽ECA 可行性研究估年底出爐

發稿時間：2018/03/29 12:12

最新更新：2018/03/29 13:30

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經濟部次長王美花29日出席2018印尼台灣形象展開幕典禮，身著特別請設計師設計的印尼特色服飾，花紋融入台灣精品logo，達到宣傳台灣精品效果，又不失時尚。中央社記者廖禹揚攝 107年3月29日經濟部次長王美花29日出席2018印尼台灣形象展開幕典禮，身著特別請設計師設計的印尼特色服飾，花紋融入台灣精品logo，達到宣傳台灣精品效果，又不失時尚。中央社記者廖禹揚攝 107年3月29日

（中央社記者廖禹揚雅加達29日電）經濟部今天說，台灣與印尼智庫去年底著手進行雙方經濟合作協定（ECA）可行性研究，預計今年底出爐；印尼也已擬定投資保障協定（BIA）談判範本，台灣將持續積極爭取洽簽。

經濟部次長王美花出席印尼台灣形象展前受訪表示，27、28日在峇里島召開的台印尼貿易投資聯合委員會會議中，除討論貿易投資與產業合作相關進度，也論及ECA及BIA。

ECA部分，王美花說，雙方智庫去年底開始著手進行可行性研究，就雙方關係、產業鏈、進出口及各自強項等多面向，研究找出對雙方最有利的合作方式。雖然西元2012年已做過可行性研究，但時空環境已完全不同，須評估目前產業現狀，研究結果預計今年底可出爐。

台灣去年底與菲律賓重簽BIA，王美花表示，台灣目前持續積極與多國洽簽BIA，印尼已擬定用來與各國談判的BIA範本，但據了解，印尼目前尚未開始與各國積極進行洽簽動作，「我們算是比較積極在洽詢」，待取得英文版範本後，經濟部將著手研究內容，持續爭取與印尼簽署BIA。

此外，王美花表示，會議中敲定今年台印尼產業論壇時程，7月10日將在雅加達辦理，屆時將有超過100家印尼企業參與，今年會針對造船、智慧城市、節能、製造業等產業，持續深化雙方產業合作。

王美花說，印尼人口多，需更多高階訓練，台灣擁有的技術可滿足印尼需求，例如今年規劃提供國際服務、談判及機械相關訓練等人才訓練；結合印尼當地台商與技術訓練，有助廠商取得所需人力。（編輯：李明宗）1070329

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