核二2號機跳機 台電：代表保護裝置正常

核二廠2號機27日中午併聯後24小時就跳機，台電董事長楊偉甫表示，先前動態模擬都在預期之內，相關測試還是需要蒸汽流通後才能進行校正，反應爐自動停機，代表保護裝置正常。中央社記者黃雅娟攝 107年3月29日

（中央社記者黃雅娟台北29日電）核二廠2號機27日中午併聯後24小時就跳機，台電董事長楊偉甫表示，先前動態模擬都在預期內，相關測試還是需要蒸汽流通後才能進行校正，反應爐自動停機，代表保護裝置正常。



核二廠2號機併聯24小時後就跳機，台電總經理鍾炳利今天赴立法院經濟委員會報告。報告指出，第1次併聯發現汽機控制閥過於靈敏，解聯進行測試，第2次併聯時，靜態模擬後再測試，反應爐就出現安全自動停機，所有安全系統皆正常。



台電表示，國外原廠技師將在今天抵台，討論調校問題，釐清肇因，台電將儘速完成檢討報告，並向原能會報告。



立法院今天召開經濟委員會，原訂審查107年核能發電後端營運基金，由於核二廠2號機昨天跳機，在場立委認為台電核二廠2號機詳細報告尚未出爐，決議待報告確認後，再行審查核能發電後端營運基金，會議僅進行55分鐘就散會。



楊偉甫會後接受訪問時表示，由於蒸汽旁通壓力控制系統進行數位化後，雖然進行靜態模擬，但還是需要蒸汽流通後，才能進行校正，找到最佳參數設定；而這也是核二廠2號機將該系統換成數位化之後，第一次進行動態測試。



楊偉甫表示，機組在升載過程中，本來就是應該要做測試，依照規劃，核二廠2號機在併聯階段有4天的測試時間；測試過程中，相關壓力偏離參數值，反應爐產生自動反應保護跳脫，代表跳脫功能正常，檢視現有機組內部全數安全。(編輯：趙蔚蘭＼鄭雪文)1070329