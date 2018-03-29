支持燃煤發電 學者：能源供應應多角化

（中央社記者蘇龍麒台北29日電）台灣氣膠研究學會理事長張木彬今天表示，燃煤發電機組在超超臨界條件運轉下，確實可降低燃煤的使用量。他說，能源供應應該多角化，不能只放在同一個籃子裡。



台灣氣膠研究學會今天邀多名學者，在立法院召開記者會。



張木彬說，國內燃煤發電機組和燃氣發電機組之間的差異，可從燃燒的角度來探討，煤炭的成分以碳成分為主，天然氣中主要物質為甲烷，燃料完全燃燒後會生成水及二氧化碳，因此粒狀污染物濃度較低。



他說，根據他與研究團隊的調查，燃煤機組在超超臨界條件運轉下，確實可降低燃煤的使用量，加上良好的空氣污染防制設備，可有效防止空氣污染的排放。



交通大學環境工程研究所講座教授蔡春進說，天然氣發電台灣在天然氣的供應上無法自主，儲存量僅7到10天，很容易缺電，還有洩漏、公共安全的問題，相對起來，燃煤發電還是比較穩定的能源，況且空氣污染也不只是電廠的問題，開車、工廠都可能造成空污，新林口火力發電廠就是燃煤電廠的模範生，排放的污染量非常低。



中央大學環境工程研究所教授李崇德說，天然氣雖然是相對乾淨的燃料，但大多沒有裝設有效的污染防制設備，且不必繳交空污費。



他說，燃燒天然氣鍋爐會排放大量氮氧化物，因此仍需裝設有效污染防制設備，才能稱為相對乾淨的燃料，這樣燃燒天然氣鍋爐所需要的成本就會大增。



張木彬說，如果有無窮盡的天然氣，燃燒天然氣是相對乾淨的，但能源供應應該是多角化的，燃煤發電是相對穩定的供電來源，所產生的空氣污染，以目前的科技來說，是可以有效降低到可接受的範圍。（編輯：郭萍英）1070329