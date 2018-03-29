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刮刮樂百萬獎 桃園新北最會中

發稿時間：2018/03/29 12:34

最新更新：2018/03/29 12:34

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（中央社記者田裕斌台北2018年3月29日電）台灣彩券在農曆春節期間推出多款高獎金刮刮樂，共有355個以上新台幣100萬元以上獎項，其中，台彩統計，包括桃園市、新北市都刮出10個以上的百萬元獎項。

台彩表示，根據經銷商通報，目前全台已經刮出78個百萬元以上大獎，還有超過200個百萬元大獎尚未刮出，其中1000萬元、2000萬元的頭獎都還有名額。

台彩表示，這些刮出大獎的中獎人在中獎前不約而同的都有些預兆，例如其中1位桃園市年約30歲男性，刮出大獎當天經過投注站時眼皮一直跳個不停，直覺運氣應該會不錯，就先買一張「2,000萬開運發財金」刮刮樂，沒想到刮中5000元，但眼皮還是跳不停，於是他決定直接買一整本回家試試手氣，沒想到真的刮出100萬元大獎。

同樣在桃園市八德區，有1名男子回家過年時路過彩券行，也發生眼皮狂跳的情形，當下想說可能是個預兆，就進去買「2,000萬開運發財金」刮刮樂送給父母當禮物，沒想到父親一刮就刮中二獎100萬元。

在桃園市中壢區則是有年約30歲的女性導遊，因為前晚夢到自己中頭獎，所以特地跟公司調班買刮刮樂，想不到真的刮出「百萬年終獎金」頭獎100萬元，不敢相信美夢竟然成真。(編輯：趙蔚蘭)1070329

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