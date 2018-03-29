美中貿易戰 美可能瞄準中國製造2025產業

（中央社記者蔡怡杼台北29日電）美中貿易戰恐一觸即發，中經院研究顯示，美國可能對「中國製造2025」重點發展產業進行報復，美方若對資通訊產品課徵高關稅，將對台灣間接出口影響最大。



國家發展委員會今天在行政院院會上就「美中貿易摩擦可能的影響與因應」進行報告，國發會表示，台灣為小型高度開放經濟體，且出口以中間財為主，比重達77.5%，易受全球景氣波動影響，加上台灣對中國大陸出口比重達4成，美中若爆發貿易戰，將影響台灣出口。



同時，國發會委託中華經濟研究院的研究顯示，美國301條款對中國大陸可能報復的產業是「中國製造2025」的重點發展產業，包含資通訊產品、醫療器材、生技、醫藥、電信、半導體、新能源汽車、航太及軟體等。



研究報告顯示，美國若最終決定針對資通訊電子產業進行進口關稅或服務貿易限制，對台灣的間接出口影響最大。



中華信評企業評等部副總裁許智清指出，美國若對中國進口商品課徵高關稅，可能會對台灣整體科技產業造成負面影響，主因台灣出口仰賴中間財，且以「台灣接單，中國生產製造，美國消費」的三角貿易模式為主。



不過，中華信評預期，台灣科技廠因美國將對中國進口商品課徵懲罰性關稅而受到的信用衝擊，目前應該不會太大。



許智清表示，個人電腦以及智慧型手機等台灣科技公司的主要終端應用產品，不太可能被列入美國對中國課徵高關稅的商品清單中，另外，台灣科技廠的產品應用有一定的分散性，也能限縮美國高關稅的負面衝擊。



根據標準普爾統計，中國2017年對美國出口商品總價值高達5060億美元，中華信評表示，根據美國政府的聲明，可能課徵的500億美元至600億美元的商品清單僅相當於中國所有銷美商品總值的10%至12%。



中華信評強調，美國政府將不會對於蘋果、惠普以及戴爾等美國主要科技品牌的產品課徵高關稅，而這點也有助於那些與這些產品相關的台灣科技業者營收所受到的損害，限制在一定範圍內。



不過，中華信評也認為，若貿易戰進一步升溫，尤其若影響到台灣主要出口的智慧型手機等資通產品時，台灣科技廠的信用結構將受到更為負面的影響。（編輯：張均懋）1070329