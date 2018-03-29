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印尼台灣形象展 霹靂布袋戲領銜開幕

發稿時間：2018/03/29 12:54

最新更新：2018/03/29 13:28

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2018印尼台灣形象展29日在雅加達會議中心登場，由霹靂布袋戲擔綱開幕表演，中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳（左3）也在表演最後上台同樂，展現台灣本土文化創新能量。中央社記者廖禹揚攝 107年3月29日2018印尼台灣形象展29日在雅加達會議中心登場，由霹靂布袋戲擔綱開幕表演，中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳（左3）也在表演最後上台同樂，展現台灣本土文化創新能量。中央社記者廖禹揚攝 107年3月29日

（中央社記者廖禹揚雅加達29日電）印尼台灣形象展今天在雅加達會議中心登場，由台灣原創霹靂布袋戲擔綱開幕表演，展現台灣本土文化創新能量。

2018印尼台灣形象展今天在雅加達會議中心盛大登場，共有230家廠商帶著逾4500項商品參展，展中新增4大產業區及5大特色形象館，規模更勝去年。

經濟部次長王美花受訪指出，台灣形象展去年在印尼展出後反應熱烈，今年針對去年反應特別好的環保、智慧家庭、醫療、觀光等主題擴大規模，在參展廠商家數及攤位數上都有顯著成長。

主辦單位中華民國對外貿易發展協會今年也邀請到霹靂布袋戲參展，並擔任開幕表演團體，由2名coser搭配3名操偶師，將台灣最具獨創性的文化，帶到印尼民眾眼前。外貿協會董事長黃志芳也在表演最後，手操布袋戲偶驚喜現身。

黃志芳致詞指出，台印去年投資與貿易額增加許多，2017年雙邊貿易金額較2016年年增近15%，且台商深耕印尼多年，雙邊關係緊密，未來可望持續深化產業合作。（編輯：郭萍英）1070329

經濟部次長王美花29日出席2018印尼台灣形象展開幕典禮前接受媒體訪問，透露與印尼洽簽經濟合作協定（ECA）及雙邊投資保障協定（BIA）進度，其中ECA可行性研究結果預計今年底出爐。中央社記者廖禹揚攝 107年3月29日經濟部次長王美花29日出席2018印尼台灣形象展開幕典禮前接受媒體訪問，透露與印尼洽簽經濟合作協定（ECA）及雙邊投資保障協定（BIA）進度，其中ECA可行性研究結果預計今年底出爐。中央社記者廖禹揚攝 107年3月29日
2018印尼台灣形象展29日在雅加達會議中心登場，經濟部次長王美花（右4）、中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳（右5）參與啟動儀式。中央社記者廖禹揚攝 107年3月29日2018印尼台灣形象展29日在雅加達會議中心登場，經濟部次長王美花（右4）、中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳（右5）參與啟動儀式。中央社記者廖禹揚攝 107年3月29日
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