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FAANG股票光環失 亞馬遜取代臉書成拋售標的

發稿時間：2018/03/29 13:01

最新更新：2018/03/29 13:01

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（中央社紐約28日綜合外電報導）名列FAANG科技5巨頭的臉書公司（Facebook）因用戶個資外洩，股價慘遭投資人修理，不過如今靠邊站，因為FAANG中的亞馬遜公司（Amazon.com Inc）已成為新的修理對象。

彭博報導，新聞網站Axios說，美國總統川普對於規範這個電子商務巨獸「很執著」，消息一出，亞馬遜今天股價重挫，市值蒸發530億美元。

根據Axios，川普可能針對亞馬遜稅負「開刀」，無論是否成真，這都不是川普首次對準這家零售巨擘。

FAANG股票一度被認定是推升股市的龐然巨物，近來已出現脫鉤跡象。

亞馬遜今天在美股盤中一度大跌7.4%。史帝弗尼可拉斯公司（Stifel Nicolaus & Co.）分析師表示逢低買進機會浮現，股價跌幅聞訊縮減，終場收跌4.4%。

在FAANG集團中，網飛（Netflix）股價跌幅排名第2，在出現「刪除網飛」（#DeleteNetflix）運動後，股價收挫5%。

貝雅公司（Robert W. Baird & Co.）董事總經理安托內利（Michael Antonelli）說：「網飛和亞馬遜尚未真正體驗過臉書的沉重賣壓。」「臉書『流感』現正傳染給其他科技巨頭。」

為平息用戶憤怒，臉書宣布重新設計隱私權選單，讓股價擺脫跌勢，一反FAANG股價頹勢，終場收漲0.5%。（譯者：徐睿承/核稿：張曉雯）1070329

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