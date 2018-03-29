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以核養綠公投連署過門檻 向中選會提案

發稿時間：2018/03/29 13:02

最新更新：2018/03/29 13:02

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（中央社記者陳政偉台北29日電）核二廠2號機再轉24小時發生跳機，再引各界對核電關注。由清華大學原子科學院院長李敏發起的「以核養綠」公投已達成第一階段提案門檻，今天赴中選會繳交連署書正式提案。

李敏今天上午與前環保署署長、台灣大學地質系教授魏國彥、中華經濟研究院助研究員陳中舜、環保署環境保護監督委員宋宏一、及核能流言終結者創辦人黃士修，在集思台大會議中心召開記者會，說明「以核養綠」公投已達到第一階段的門檻，將赴中央選舉委員會繳交連署書正式提案。

擔任這次公投領銜人的核能流言終結者創辦人黃士修指出，在3月2日發起連署後，很快就達成第一階段需1879人連署的門檻。今天會將連署書送件到中選會，待中選會一成案，就會開始進行第二階段，要達成近30萬份連署。

核二廠2號機27日再度起動，28日下午1時25分停機，台電解釋是由於反應爐產生保護動作，自動停機，詳細原因還在調查當中，也成為這兩天外界最關注的核電議題

對於核二廠2號機停機，核一二四廠環境保護監督委員宋宏一說，核二的跳機是正常保護機制。核電沒有空污的問題，核電就是綠電更是重要電力來源。

李敏在記者會上表示，提出公投主文為「您是否同意：為避免非核家園政策所導致之空氣汙染與生態浩劫，應廢除電業法第95條第一項，以終止非核家園政策，重啟核電機組，進而保障人民享有不缺電、不限電、不斷電與低廉電價的自由？」

李敏解釋，是否使用核能發電，是一項風險的選擇，使用核電須面對發生機率極低且目前技術可以應對之核電廠事故，不使用核電要面對缺電、限電、斷電，電價上漲與經濟被窒息的風險。既然是在選擇風險，每個人的意見都應該等值，應透過公投決定這項重要的國家政策。（編輯：林興盟）1070329

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