統一少了上海星巴克 成長動能受關注

（中央社記者韓婷婷台北29日電）統一企業去年度在出售上海星巴克獲利挹注下，稅後大賺新台幣398.4億元，年增174.3%，EPS7.01元，不過少掉了隻金雞母，後續成長動能也備受矚目。



統一集團今天下午將召開包括統一企業、統一中控、統一實及大統益的台港聯合法說會，依例由集團董事長羅智先主持。



日前羅智先對今年全球景氣釋出樂觀訊息，他指出，全球景氣循環處於上升段，相信台灣跟統一集團都可以跟著「水漲船高」，一反過去幾年持續定調「辛苦、緊張」的看法，認為歷經7-8年的低迷期，調整期也差不多了，景氣循環已回到上升段。



觀察統一去年財報表現，合併營收達3998.61億元、年減3.27%，主要是台灣調整客戶結構，刪切無效益的產品品項（SKU）；越南水產飼料銷售穩定並持續成長，但受台幣升值影響，致食糧事業部整體營收較去年同期減少6.11億元，衰退3.51%。另出售三水健力寶股權，營收未併入，再加上台幣兌美元平均匯率升值影響，也是影響數。



統一食品本業，統一企業中國控股2017年營收人民幣212.96億元，較去年同期成長1.5%。其中泡麵小幅下滑0.7%，飲料年增2.3%表現回穩。便利商店去年年增3.09%；流通事業小增0.91%。



統一實業的馬口鐵產品及製藥的神隆則包括營收及獲利均呈現衰退。



展望今年，統一大陸市場的食品本業表現仍將是最重要的觀察指標，在近年來持續執行「聚焦經營」策略後，非核心事業持續塑身，儘管全球景氣回到景氣循環上升段的開端，但大陸市場其實已火熱多年，並快速演變進化中，主力戰場在大陸的統一，能否順應市場演化保有領先優勢，持續推動營運更上層樓值得關注。（編輯：鄭雪文）1070329