科學園區不再只有工業 新創產業將可進駐

（中央社記者顧荃台北29日電）行政院會今天通過「科學工業園區設置管理條例」修正草案，名稱擬刪除「工業」兩字，科技部長陳良基說，科學園區過去以工業為主，未來將開放新創產業進駐。法案後續送立法院審議。



陳良基出席院會後記者會時表示，該法已經7年沒有修正，原本科學園區是以工業為主體，但科技創新樣態很多，希望把多元性科技創新也帶入科學園區，開放新創產業進駐。另外為了活化園區土地，這次修法也引進產業創新條例的強制拍賣制度，解決私有廠房占用土地問題。



科技部指出，為引進新創產業，未來進駐科學園區的事業不只限於「股份有限公司」，也可以「有限公司」、「有限合夥」等型態進駐，草案同時刪除進駐園區的公司須具有相當研究實驗儀器設備、設有研究發展部門等限制。



在活化園區土地方面，草案規定，積欠租金超過四個月租額的廠商，園區管理局可終止租約收回租地，並參考去年已修正通過的產業創新條例，規定園區內不合使用目的的廠房及建築物，給予二年的改善期，若仍未改善將可強制拍賣。



此外，條例原本規定，國科會可商請教育主管機關，在園區內設立實驗中小學及雙語部或雙語學校，草案對此規定加以放寬，基於園區土地有限，為滿足在園區工作的國內外科技人才子女就學需求，未來符合園區發展所需時，主管機關可商請各級教育主管機關，在區外設立實驗中小學及雙語部或雙語學校。（編輯：鄭雪文）1070329