台股震盪收小黑 電金弱生技強

科技股下跌導致美股震盪，台股29日持續整理，電子及半導體類股受挫，生技族群向上，指數終場下跌19.74點。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳家豪台北29日電）科技股下跌導致美股震盪，台股今天持續整理，電子及半導體類股受挫，生技族群向上，指數終場下跌19.74點；法人認為，後續新台幣若未大幅波動，市場信心有望維持正向。



台股加權指數終場收在10845.92點，下跌19.74點，跌幅0.18%，成交值新台幣1163.74億元。電子股跌0.21%，金融股跌0.51%。



觀察其他類股表現，生技大漲2.06%表現最佳，食品、造紙、紡織分別上漲0.37%、0.27%、0.26%；弱勢類股包括水泥、光電、汽車，分別下跌0.89%、0.8%、0.63%。



權值電子股受美國科技股拉回影響，鴻海跌0.11%，收90元；台積電跌0.41%，收244元；大立光未能收復3400元，盤中翻黑，終場下跌1.49%，收3315元。



金融股普遍弱勢，富邦金跌0.4%，收50.1元；國泰金跌1.33%，收51.8元；兆豐金收平盤25.05元；中信金跌0.48%，收20.9元。



國泰證券期貨表示，美國科技類股轉弱，但新台幣未因此反向貶值，而維持相對強勢格局，即使外資在台股相對保守，後續只要新台幣不出現大幅貶值，預期市場信心有望維持正向，台股有望持續在亞股中維持相對強勢表現。（編輯：鄭雪文）1070329