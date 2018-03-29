新光金等待升息 備妥千億現金布局

（中央社記者田裕斌台北2018年3月29日電）新光金控今天召開法人說明會，資深副總經理徐順鋆表示，期待台灣啟動升息循環，旗下新光人壽也已備妥超過新台幣1000億元的現金等待投入。



新光金法說會吸引爆滿法人參加，除了今年1至2月獲利水準已經超過去年全年、令人驚艷之外，日前宣布辭去金控總座的金控副董事長李紀珠今天也不改行程親自出席，也吸引法人目光，新光金更下達禁止攝錄影的要求。



徐順鋆表示，今年1月新壽大舉將手中的台股部位獲利了結，提高手中的現金部位，內部研判央行可望在下半年開始升息，對布局國內債券、類定存的高現金殖利率個股具有優勢。



新光金去年稅後純益112.2億元、每股稅後純益(EPS) 1.05元，由於股東權益大幅增加15%至1559.7億元，帶動每股淨值達13.87元；在子公司表現方面，新光人壽稅後純益69.2億元、年增5407.1%，新光銀行稅後純益40.6億元、年減12.3%。



新光金表示，新壽去年初年度保費(FYP)1109.6億元、年減3.4%，不過外幣保單成長強勁，去年賣出520.4億元的保單，占初年度保費46.9%，預估今年初年度保費仍可達1100億元以上，壓低避險成本10個基本點(bps)。



新壽負債成本目前處於逐年下降的趨勢，截至去年底已降至4.23%，年減5個基本點，整體投資報酬率約有3.92%；新壽截至去年底，可運用資金規模達2.4兆元，其中，不動產投報率3.13%、擔保放款投報率2.05%、保單貸款投報率5.82%、海外投資投報率4.22%、國內投資投報率3.54%，現金報酬率則約0.52%。



新壽指出，去年避險成本提高至1.55個百分點，主要受到新台幣匯率走強的影響，今年避險成本目標區間在1至1.5個百分點，但相當具有挑戰，且由於去年大幅提高現金部位至1000億元以上，將掌握升息趨勢提高新錢的再投資報酬率，並布局高現金殖利率個股。（編輯：張均懋）1070329