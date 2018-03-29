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台灣形象展再攻印尼 黃志芳：助政策聚焦

發稿時間：2018/03/29 15:08

最新更新：2018/03/29 15:08

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（中央社記者廖禹揚雅加達29日電）台灣形象展連續第2年在印尼辦理，貿協董事長黃志芳今天指出，形象展最重要功能就是「政策聚焦」效果，除展覽外，貿協也針對金融、醫療及水資源產業組團，聚焦促進產業合作。

2018印尼台灣形象展29日至31日在雅加達會議中心展出，共有230家參展商使用280個攤位，展出4500項產品與服務。中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳指出，今年展覽規模與展品數量幾乎是去年的一倍，因此樂觀預期促成商機及參展人次至少較去年成長2成。

2017年印尼台灣形象展3天展期中，共吸引1萬8188人次參觀，促成4925萬美元（約新台幣14.8億元）商機。

黃志芳表示，形象展最重要功能就是「政策聚焦」，不僅在國內可提高民眾對新南向政策的認知度，以及業者的參與度，也可讓展出國當地民眾進一步了解台灣各項先進技術及文化，並促成B2B商機媒合。

黃志芳認為，台灣形象展不只是展覽，更象徵台灣希望在印尼未來發展上扮演重要夥伴角色的堅定承諾，因此今年在展覽之外，也籌組金融、醫療及台水A-team訪問團，直接與印尼企業面對面洽談。

貿協協助產業新南向不遺餘力，去年籌組多個國家隊，如智慧城市、電動車、珍珠奶茶等，黃志芳表示，配合印尼政府政策，無論是新的智慧城市開發案，還是既有大城市的智慧化，台灣產業都擁有優勢技術，未來一年將積極與業者合作，推廣下水道處理、交通管理系統、節能等解決方案服務。（編輯：黃國倫）1070329

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