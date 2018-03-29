五輕輸出印尼案 王美花：內部作業中

（中央社記者周永捷雅加達29日專電）中油五輕輸出印尼案備受關注。經濟部次長王美花今天表示，中油和印尼國營石油公司討論此案，現在都還在雙方內部作業中，再過幾天才會有進一步的結果。



媒體日前報導，中油五輕整廠輸出印尼案原定月底提出可行性評估報告。不過，因五輕屬於較早期設備，年產能僅50萬噸乙烯，印尼國營石油公司（Pertaminam）認為與現在國際上年產百萬噸有差距。印尼委託美國大型能源公司評估後，認為五輕有「去瓶頸化」難度，效益可能不如自建新廠。



王美花今天參加在雅加達舉行的「2018印尼台灣形象展」前受訪表示，「他們那個部份，雙方的研究會再過幾天（出爐），他們會討論，現在都還在他們內部作業當中。」



率團參加「2018印尼台灣形象展」的貿協董事長黃志芳表示，五輕案部份，就是中油和印尼國家石油公司雙方正在積極協商當中，他也希望最短的時間之內能夠有好的成果出現，這樣會對雙邊的產業合作產生重大的效果，因為石化業會帶動很多相關的產業發展。



此外，印尼國營石油公司顧問日前向中央社記者透露，去年印尼國營石油公司已帶領中油人士前往印尼第二大城泗水一帶勘查可能設廠的地點。



位於泗水市西北方的土班縣（Tuban）深具石化產業發展潛力。土班煉油廠原油加工能力預估為每日30萬桶，尼爾森複雜性指數（Nelson complexity index）高於9，生產符合Euro Euro 5排放標準的燃油。



尼爾森複雜性指數是衡量原油加工水準的一項指標，數值越高，原油加工程度越高。



印尼國營石油公司顧問表示，泗水作為五輕輸出的可能地點，是由印尼國營石油公司方面日前帶領中油人員前往泗水實地考察，理由之一是印尼國營石油公司在土班縣有自己的基地，有助五輕輸出印尼的廠區建設及使用。1070329