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台電：核能機組併聯升載 滿載才算穩定

發稿時間：2018/03/29 15:54

最新更新：2018/03/29 15:54

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（中央社記者黃雅娟台北29日電）核二廠2號機併聯24小時後停機，台電表示，核能機組併聯升載期間，至少有10個停留點必須做測試檢查，到機組滿載100%發電才算是穩定。

台電指出，一般核電廠機組滿載約需要3天時間，為了確保蒸汽旁通壓力控制系統正常，本次特別多安插一天時間測試，沒想到還是引起反應爐急停跳脫。

核二廠1、2號機分別於民國70年12月及72年3月運轉，裝置容量各98.5萬瓩；103年兩部機組發電量為7.48%，約164億度。

同樣是美國奇異機組，反應爐都採取壓水式，並且運轉超過30年。此次2號機跳機，台電懷疑可能是因為蒸汽旁通壓力控制系統，雖然105年4月進行數位化，但是沒有經過實際的蒸汽流量通過運轉測試，才會出現此次反應爐安全停機。

台電表示，1號機的蒸汽旁通壓力控制系統在106年5月進行數位化更新工程，不過當時更新完後，有原廠技師在現場調校，包括實際運轉時，都有原廠技師在旁監測管控，「一調整就很穩定」。

2號機的數位化更新工程則是在105年4月完成，這次出了狀況，台電不排除是原廠的設定問題，雖然一樣有原廠技師在場，但是沒有經過動態測試，加上停機過久，管線、蒸汽量、控制閥及水流等，不同機組狀態都可能影響蒸汽旁通的壓力變化。

台電指出，相關系統數位化是全球趨勢，除了可以幫助設備自動診斷問題以外，原本的類比式控制零件，有些都已經不生產，維修更新都有困難，換成數位化系統後也能幫助控制更為精密。

一般核電廠機組併聯後升載，約需3天左右，而這次因為蒸汽旁通壓力控制系統在運轉前僅進行靜態模擬，特別多安插一天的時間，進行測試並升載。

台電表示，核電廠從併聯開始到滿載前，中間至少有10個停留點，其中包括併聯後8至10小時的主汽機超速跳脫測試，解聯後再度併聯，則需要進行飼水控制系統切換、爐心偵測系統等測試。

相關測試都得等到機組升載後，同時有溫度、功率、水流等因素並行，才能夠進行測試，「到滿載就算是穩定」，只有在滿載後確認機組所有參數都沒有問題，才能算是真正安全穩定運轉。

台電公開揭露的機組發電狀態，核二廠2號機從原本的「歲修逾排程」，從昨天起改為「測試停機」，相較於其他機組狀態均在下方備註說明解釋，「測試停機」對台電機組而言則是首次出現的新名詞。（編輯：張均懋）1070329

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