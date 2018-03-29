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印尼台灣形象展 黃志芳：清真認證重要

發稿時間：2018/03/29 16:04

最新更新：2018/03/29 16:04

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（中央社記者周永捷雅加達29日專電）「2018印尼台灣形象展」今天在雅加達登場。貿協董事長黃志芳預估今年形象展促成交易至少可成長2成。他也強調清真認證對台灣業者進軍印尼至關重要。

由中華民國對外貿易發展協會舉辦的「2018印尼台灣形象展」今天起至31日於印尼雅加達會議中心舉行。展覽規劃11大形象館及10大產業區，有230家廠商、280個攤位展示逾4500項精緻優質的產品與服務。

黃志芳表示，形象展最重要的功能是「政策聚焦」，提高印尼民眾對新南向政策的認知度及業者的參與度，也讓國外業者、民眾了解台灣各項先進技術，促成企業對企業商機媒合，像是去年印尼場就促成約4900萬美元的交易。

他預估，這次展覽規模是去年的一倍，展出攤位、主題館都比去年多，促成交易至少應該要成長2成。

被問到台灣企業前進印尼的關鍵，黃志芳表示，「清真認證絕對是政府過去一年多以年推動的重要工作」。

他說，貿協去年4月在經濟部支持下成立一個「清真推廣中心」，貿協也已和東協國家中重要的清真認證組織密切合作。貿協在各國設立的辦公室也會協助台灣業者進行清真認證。

黃志芳說明，印尼原本產品的標識是採「正面表列」，即市場中若干產品在標識上會顯示是通過清真認證。不過，印尼政府在2019年將推動全面性產品清真認證，意即所有在印尼市場上販售的產品都要經過清真認證，沒有通過清真認證的產品就會在「負面表列」清單上。

清真（Halal）產品是指經過清真認證，申報認證的產品必須符合伊斯蘭的教義及規定。以食品為例，清真食品不能含有豬肉、酒；另外，祭祀過的食物，以及不是遵循伊斯蘭規定宰殺的動物等，穆斯林都不可食用。（編輯：王同禹）1070329

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