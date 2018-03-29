因應數位時代挑戰 超商科技概念店登場

全家便利商店29日發表「科技概念店」，過去店鋪人員訂貨時需要兩個小時，現在透過智慧化的訂購系統一鍵可訂、一秒搞定，讓店員工作更輕鬆、更有效率。中央社記者張新偉攝 107年3月29日

（中央社記者陳政偉台北29日電）全家便利商店今天發表「科技概念店」，宣告台灣兩大超商業者都向數位門市靠攏。全家董事長葉榮廷表示，未來人力短缺問題會更嚴重，希望導入新技術，以因應數位時代的挑戰。



數位潮流來襲，超商也積極轉型因應挑戰，繼今年1月統一超商宣布開無人店「X-STORE」，全程透過人臉辨識進店、採買、結帳後，競爭對手全家也不落人後，科技概念店今天正式對外亮相，標榜可以利用AI自動製作咖啡，減低店員工作量。



葉榮廷說，未來都歡迎任何新產品型態的上架，全家將作為新科技、新技術的平台，期望打造串連虛實通路加數據加會員的整合購物環境。全家打造的科技概念店，導入機器人、VR虛擬商店、互動投影螢幕、互動貨架等，讓店員工作更輕鬆，消費者購物更聰明、有趣及效率。



葉榮廷表示，2016年推出數位會員制度，並運用科技、大數據及現代化物流改善工作流程。



他說，過去店鋪人員訂貨時需要兩個小時，現在透過智慧化的訂購系統一鍵可訂、一秒搞定。而店員必須時時注意機台溫度，現在利用IoT物聯網的監控設備來達成。



此外，葉榮廷強調，為了要讓顧客對全家感覺越來愈有趣，透過VR虛擬商店、互動投影的裝置，讓顧客在店鋪內利用線上商店逛街，比如說拉霸、咖啡助理。



科技概念店發表了17項科技的元素，攜手15個跨產業合作夥伴，葉榮廷說，目前發表原形店，以後還會有進階的店型。（編輯：林淑媛）1070329





全家便利商店29日發表「科技概念店」，董事長葉榮廷（左2）表示，盼導入新技術以因應數位時代的挑戰。中央社記者張新偉攝 107年3月29日

全家便利商店29日發表「科技概念店」，過去店員必須時時注意機台溫度，現在則可利用IoT物聯網的監控設備輕鬆達成。中央社記者張新偉攝 107年3月29日

全家便利商店「科技概念店」29日正式發表，董事長葉榮廷表示，透過VR虛擬商店、互動投影的裝置，顧客可在店內利用線上商店逛街，像是拉霸（圖）等，盼讓顧客對全家感覺越來愈有趣。中央社記者張新偉攝 107年3月29日