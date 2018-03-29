/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 狄鶯地震蔡宜珊崔智友
>rss

因應數位時代挑戰 超商科技概念店登場

發稿時間：2018/03/29 16:44

最新更新：2018/03/29 17:50

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
全家便利商店29日發表「科技概念店」，過去店鋪人員訂貨時需要兩個小時，現在透過智慧化的訂購系統一鍵可訂、一秒搞定，讓店員工作更輕鬆、更有效率。中央社記者張新偉攝　107年3月29日全家便利商店29日發表「科技概念店」，過去店鋪人員訂貨時需要兩個小時，現在透過智慧化的訂購系統一鍵可訂、一秒搞定，讓店員工作更輕鬆、更有效率。中央社記者張新偉攝　107年3月29日

（中央社記者陳政偉台北29日電）全家便利商店今天發表「科技概念店」，宣告台灣兩大超商業者都向數位門市靠攏。全家董事長葉榮廷表示，未來人力短缺問題會更嚴重，希望導入新技術，以因應數位時代的挑戰。

數位潮流來襲，超商也積極轉型因應挑戰，繼今年1月統一超商宣布開無人店「X-STORE」，全程透過人臉辨識進店、採買、結帳後，競爭對手全家也不落人後，科技概念店今天正式對外亮相，標榜可以利用AI自動製作咖啡，減低店員工作量。

葉榮廷說，未來都歡迎任何新產品型態的上架，全家將作為新科技、新技術的平台，期望打造串連虛實通路加數據加會員的整合購物環境。全家打造的科技概念店，導入機器人、VR虛擬商店、互動投影螢幕、互動貨架等，讓店員工作更輕鬆，消費者購物更聰明、有趣及效率。

葉榮廷表示，2016年推出數位會員制度，並運用科技、大數據及現代化物流改善工作流程。

他說，過去店鋪人員訂貨時需要兩個小時，現在透過智慧化的訂購系統一鍵可訂、一秒搞定。而店員必須時時注意機台溫度，現在利用IoT物聯網的監控設備來達成。

此外，葉榮廷強調，為了要讓顧客對全家感覺越來愈有趣，透過VR虛擬商店、互動投影的裝置，讓顧客在店鋪內利用線上商店逛街，比如說拉霸、咖啡助理。

科技概念店發表了17項科技的元素，攜手15個跨產業合作夥伴，葉榮廷說，目前發表原形店，以後還會有進階的店型。（編輯：林淑媛）1070329

全家便利商店29日發表「科技概念店」，董事長葉榮廷（左2）表示，盼導入新技術以因應數位時代的挑戰。中央社記者張新偉攝　107年3月29日全家便利商店29日發表「科技概念店」，董事長葉榮廷（左2）表示，盼導入新技術以因應數位時代的挑戰。中央社記者張新偉攝　107年3月29日
全家便利商店29日發表「科技概念店」，過去店員必須時時注意機台溫度，現在則可利用IoT物聯網的監控設備輕鬆達成。中央社記者張新偉攝　107年3月29日全家便利商店29日發表「科技概念店」，過去店員必須時時注意機台溫度，現在則可利用IoT物聯網的監控設備輕鬆達成。中央社記者張新偉攝　107年3月29日
全家便利商店「科技概念店」29日正式發表，董事長葉榮廷表示，透過VR虛擬商店、互動投影的裝置，顧客可在店內利用線上商店逛街，像是拉霸（圖）等，盼讓顧客對全家感覺越來愈有趣。中央社記者張新偉攝　107年3月29日全家便利商店「科技概念店」29日正式發表，董事長葉榮廷表示，透過VR虛擬商店、互動投影的裝置，顧客可在店內利用線上商店逛街，像是拉霸（圖）等，盼讓顧客對全家感覺越來愈有趣。中央社記者張新偉攝　107年3月29日
全家便利商店29日發表「科技概念店」，導入機器人Robo為消費者做店鋪和商品導覽。中央社記者張新偉攝　107年3月29日全家便利商店29日發表「科技概念店」，導入機器人Robo為消費者做店鋪和商品導覽。中央社記者張新偉攝　107年3月29日
fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
搭著電車賞櫻去

搭著電車賞櫻去

UBA冠軍戰決戰

UBA冠軍戰決戰

一週重要新聞影像回顧（0318-0324）

一週重要新聞影像回顧（0318-0324）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
搭著電車賞櫻去
搭著電車賞櫻去
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP