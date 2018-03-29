基金規模計算銷售獎勵金 瑞銀按讚

（中央社記者蔡怡杼台北29日電）為緩解理專誘導民眾炒短線，頻繁轉換基金，影響基金規模忽胖忽瘦，金管會推動以基金規模（AUM）計算銷售獎勵金措施，瑞士銀行表示，金管會出手方向正確，可提升客戶權益。



為降低現行實務上，投信公司以「銷售額」計算銷售獎勵金給銀行等通路端時，可能產生銷售機構與投資人間的利益衝突，金融監督管理委員會昨天邀集銀行公會、信託業公會、投信投顧公會、銀行及投信投顧公司，研商合宜的基金通路報酬計算方式。



瑞士銀行智慧財富管理部副總裁顏明宏轉述金管會昨天的會議有兩大重點，一是銀行給予理專的銷售獎勵金要從現行的以銷售額，變更為以基金規模（AUM）計算；二是投信等資產管理公司給予銀行的基金銷售獎勵金以10bp（1個bp為0.01%）為上限，且計算基礎將朝向以基金規模（AUM）計算，並給予一年的緩衝期。



同時，顏明宏說，金管會未禁止銀行向申購基金的客戶收取手續費。



顏明宏表示，現行投信等資產管理公司給付給銀行等通路的銷售獎勵金為10至35個bp，嚴重壓縮資產管理公司的獲利，即銀行每賣出100元的基金時，投信要給銀行0.1元至0.35元的銷售獎勵金。



顏明宏指出，金管會推動基金通路報酬計算方式改採AUM計算，是正確的作法；尤其，對客戶來說，將可以排除部分理專為爭取高額銷售獎金，而過度或頻繁建議客戶轉換交易。



在金管會推動以基金規模計算銷售獎勵金措施前，瑞銀早在2016年在台推出固定收費制的智慧財富管理服務，就是為了避免理專一昧衝高銷售獎勵金可能犧牲客戶權益。



顏明宏表示，即使瑞銀智慧財富管理手續費從1000美元調整為1250美元，去年智慧財富管理業務表現亮眼，客戶數、管理資產都有倍數成長，顯見客戶對瑞銀智慧財富管理的服務滿意度高。



根據瑞銀統計，超過3成的智慧財富管理客戶加碼投資，平均每帳戶資產高達40萬美元，遠高過服務門檻的25萬美元。（編輯：蘇志宗）1070329