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研調：蘋果筆電排擠效應 面板供過於求風險增

發稿時間：2018/03/29 17:00

最新更新：2018/03/29 17:00

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（中央社記者潘智義台北2018年3月29日電）研調機構WitsView指出，蘋果計畫在下半年推出改版MacBook Air及升級版MacBook Pro，恐排擠其他品牌的筆電銷量，間接影響今年筆電整機出貨，增加面板供過於求風險。

WitsView研究經理胡家榕表示，筆電品牌在第1季採購面板，鎖定高解析度、廣視角、窄邊框的新規格，因此即便第1季因淡季效應影響，整機出貨季衰退高達15%至16%，但面板出貨量僅小幅下滑1%至2%。

胡家榕說，2017年筆記型電腦面板出貨表現優於預期，激勵面板廠今年乘勝追擊，加上近半年的筆電面板價格波動小，利潤表現優於電視和液晶顯示器面板，因此面板廠願意投入更多資源和產能，可望推升2018年筆電面板出貨量至1億8601萬片，年成長4.9%。

液晶顯示面板方面，她表示，第1季液晶顯示器品牌商受淡季效應影響，整機出貨較去年第4季衰退10%至11%。因短期間面板庫存水位健康，加上主流尺寸的面板價格較去年同期下跌12%至15%，有利品牌逢低採購、擴大新產品的布局，因此即便在傳統淡季，預估液晶顯示器面板第1季出貨將逆勢成長0.4%。

WitsView調查，2017年液晶顯示器與筆記型電腦面板出貨合計3億1494萬片，年增3%。展望2018年，面板廠將著重於面板邊框尺寸縮減、廣視角與解析度的提升，期望透過產品規格的轉換帶動出貨量，預計2018年出貨總量將達3億2637萬片，年增3.6%。

僅統計液晶顯示器面板，WitsView評估，2018年台灣面板廠群創6代線，及陸廠京東方的福清8.5代線提升液晶顯示器面板的生產比重，液晶顯示器面板市場可望終止連續7年出貨衰退的頹勢，出貨量達1億4036萬片，年增2%。（編輯：林沂鋒）1070329

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