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羅智先：景氣不可測 統一賺錢盡量發給股東

發稿時間：2018/03/29 17:19

最新更新：2018/03/29 17:19

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（中央社記者田裕斌台北29日電）統一集團今天召開聯合法人說明會，董事長羅智先表示，美中貿易若開打，勢必兩敗俱傷，對於今年景氣發展「不可測」，但統一有賺錢會盡量發給股東。

對於統一集團的營運表現，羅智先說，「沒有最好、只有更好」，還說不上滿意；不過，今年以來各事業體表現符合預期，沒有因為出售上海星巴克而出現獲利缺口。

法人質疑，統一在台灣市占率有下降疑慮，羅智先則認為，統一在台灣多數產品市占第一，不應該去回頭看第2或第3名，統一在意的是求精不求量，對於市占率起伏並不是太在意。

羅智先表示，股東比較在意會是股利配發率，但股利政策是要看菜吃飯，公司賺多少，該發的就會盡量發，不希望把錢積壓在公司，例如旗下統一中控股利政策去年就較前一年大幅成長；羅智先說，食品業是個穩定的產業，未來的股利政策應該也會穩定發放，但若有好的機會，相信股東都會支持公司去做。

羅智先指出，過去統一可以做的行業幾乎都做過，未來將聚焦在快銷品，包括食品、日用品這部分製造、生產、流通及貿易逐步的加深，至於東南亞或其他海外市場還有廣大的空間可以複製成功經驗。

至於中國大陸市場方面，羅智先表示，市場真的很大，不用太緊張或擔心，中國大陸沒有產業和產品問題，只有業務及管理方面問題，統一中控去年開始調整，目前有身體健康腸胃通暢的感覺；東南亞市場則是個很精彩的市場，例如越南經濟正在成長，蝦子的食品需求量很高，統一蝦子飼料技術佳，成長很大，但還不夠接地氣，有待練習。

此外，統一也在布局無人商店，羅智先認為，機器還是無法取代所有的事情，目前無人店也面臨個資的考驗，無人店目前還是以體驗主軸，例如若有人拿了東西不付款，還真的沒有辦法，就算後來可以請求警察協助，但可能會形成另一個社會問題。（編輯：蘇志宗）1070329

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