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高雄銀發超額股利 今年拓展多元化收益

發稿時間：2018/03/29 18:31

最新更新：2018/03/29 18:31

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（中央社記者田裕斌台北29日電）高雄銀行今天召開法人說明會，去年受到慶富案提列呆帳影響，稅後純益新台幣4.52億元、年減超過3成，每股稅後純益(EPS)0.47元，今年要多元化收益來源。

高雄銀董事會決議，今年每股配發股利0.5元，包括現金股息0.13元，股票股利0.37元，其中包含0.17元的資本公積配股。

高雄銀總經理王進安表示，去年3月完成現金增資18億元，資本適足率提升至10.61%，第一類資本適足率8.45%，備抵呆帳覆蓋率270.97%，逾放比率0.51%，資產品質相當穩健。

王進安指出，今年在走出慶富案陰霾後，除了繼續三挺中小企業、創意產業及綠能產業外，業務面將持續優化資產負債配置，吸收活期性存款、外幣存款及推動國際金融業務分行(OBU)業務，拓展多元化收入來源。

王進安說，高雄銀今年成立金融市場營運處、財務會計處及營運管理處，強化財務操作、會計單位獨立暨加強對分行通路的督導與管理，並納入兩家保代子公司，成立保險代理部，滿足客戶資產配置上保險規劃需求。

王進安表示，未來將持續加強招攬美元存款作後盾，積極爭取國際聯貸，提升外幣放款比重，並增加利率較高的外幣債券部位，調整獲利結構，去年淨利差(NIM)增加1個基本點(bp)，也顯示高雄銀調整資產結構已經初步奏效。（編輯：張良知）1070329

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