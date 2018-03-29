全家兩大動能發威 去年EPS 6.3元創高

（中央社記者江明晏台北29日電）全家便利商店今天公布去年財報，稅後純益新台幣14.07億元，年增2.19%，每股盈餘6.3元，創歷史新高。全家分析，鮮食和支援電子商務物流服務扮演驅動成長的主要引擎。



全家便利商店今天公布2017年度合併年報，稅後純益新台幣14.07億元，年增2.19%；全年營收644.3億元，較去年同期成長6.4%，每股盈餘6.3元，董事會日前也決議擬配現金股利5.5元，股利與EPS雙創歷史新高。



全家便利商店說明，成長原因來自本業既存店同店銷售成長了2.8%，進一步分析，以鮮食和支援電子商務物流服務扮演驅動成長的主要引擎。



其中，鮮食整體較去年成長1成，Let’s Café，成長近1成5，鮮食構造改革也扮演鮮食成長要因，飯糰成長近2成、麵包也有1成以上成長，單品咖啡豆及新品開發成功，高毛利商品帶動成長。



而電商到店取貨及店到店等物流支援服務，則受惠物流產能擴展及電子商務高速成長，年寄取件數達8000萬件次，帶動手續費對獲利的貢獻。



綜觀去年營運，全家表示，因執行年度政策協助加盟店提升競爭力，提高加盟分潤和經營績效激勵，使得前3季累積稅後盈餘較去年同期減少，受惠第4季鮮食構造改革成效浮現，及電商物流服務大幅成長，有效提升店鋪營收及整體獲利。



全家進一步表示，在中國轉投資的部分，目前展店達2177店、已進入9個地區，既存店日均營收較去年整體成長超過7%，餐飲部分管理績效浮現。



展望2018年，全年表示，將持續推動鮮食構造改革計劃，除鎖定米飯、麵食、關東煮等關鍵鮮食品類外，將再進行沙拉品質提升。自營麵包廠福比稼動，在軟硬體雙管齊下，可望為營收挹注成長動能。



此外，全家認為，電子商務物流服務需求趨勢，物流寄取件速度提升及溫層服務擴展可為獲利貢獻；關係企業部份，餐飲事業店數將持續成長，可望帶動營收成長。（編輯：林沂鋒）1070329