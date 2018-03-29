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除中國外 外國政府將可來台發國際板債券

發稿時間：2018/03/29 18:45

最新更新：2018/03/29 18:45

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（中央社記者蔡怡杼台北29日電）金融監督管理委員會表示，除中國外，預計4月初將開放評等在投資等級以上的外國中央及地方政府來台發行專業板國際債券，即壽險公司未來不用遠赴海外，在台可買投資等級債券。

金管會證期局表示，為擴大優質外國發行人參與國際債券市場，金管會將開放外國中央及地方政府來台發行專業板國際債券，即外國中央政府的國家主權評等等級須達BBB級或相當等級以上，外國地方政府的債券或發行人信用評等等級須達BBB級或相當等級以上，將可到台發債。

證期局主秘簡宏明表示，全案預計於107年4月初實施，並由櫃買中心配合修正外幣計價國際債券管理規則，也就是說，除中國大陸外，未來評等在投資等級以上的中央政府以及地方政府都可到台灣發債。

簡宏明指出，現行只開放中國大陸的政策性銀行、國銀在陸子行，以及上市櫃公司大陸從屬公司能到台灣發債。

根據金管會統計，截至3月23日，國際板債券累計共發行637檔、金額1665.02億美元，迄今流通在外共530檔，金額為1425.81億美元（約新台幣4.2兆元）。此外，截至2月底，壽險業投資國際板債券約新台幣3.58兆元，占可運用資金15.91%，即壽險業為國際板債券的主要買家。

另外，今年截至3月23日，國際板債券共發行56檔，發行金額為151.72億美元；去年第1季國際板債券發行47檔，發行金額為195.06億美元，即今年來國際板債券發行檔數較多，但規模較小。（編輯：張均懋）1070329

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